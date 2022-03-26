Зачем выключать свет? В субботу в Латвии и по всему миру пройдет "Час Земли"

Сегодня, 26 марта, пройдет ежегодная акция "Час Земли". В этот день в 20:30 по местному времени жители и организации во всем мире на один час выключают свет. За время существования акции выключалась подсветка Эйфелевой башни, московского Кремля, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Delfi рассказывает, может ли час без света помочь планете, как этот день проводят в Латвии и почему "Час Земли" может быть полезен для ментального здоровья.

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Первый в мире "Час Земли" состоялся в 2007 году в Австралии — тогда около 2,2 миллионов людей выключили свет, чтобы привлечь внимание скептически настроенного правительства к проблемам климата.

В следующем году в акции участвовали уже 50 миллионов человек из 38 стран — тогда погас мост Золотые Ворота в Сан-Франциско и римский Колизей, а в последующие годы к акции присоединялись все больше стран.

Час Земли в Латвии: концерт Аминаты и ужин при свечах



В Латвии в этом году погаснет свет многих зданий, мостов и памятников. Например, выключат или уменьшат подсветку президентского замка, памятника Свободы, Дома Черноголовых, Латвийского Национального театра, Железнодорожного и Вантового мостов и Академического центра Латвийского университета в Торнякалнсе.

Уличное освещение также уменьшат в Алуксне, Саулкрастах, Кулдиге, Олайне, Талси, Лудзе и в Ливанах. А в Лиелварде, Огре, Кегумсе, Скрунде и Сале пройдут мероприятия, посвященные "Часу Земли".

Певица Амината в честь акции проведет концерт, который будет доступен онлайн на Facebook странице латвийского "Часа Земли".

Акцию поддерживают местные рестораны — Restorāns 3, Tam labam būs augt, Pavāru māja в Лигатне, JOHN, DOM, Ferma, Laivu centrs и сеть кафе Ezītis miglā будут предлагать ужин в честь Часа Земли, а сети Narvesen и Caffeine обещают выключить уличное освещение своих заведений. Уменьшить освещение уличного фасада также планируют магазины и торговые центры, например, Lidl, Stockmann и Rīga Plaza.

Как это должно решить проблему изменения климата?



Главная задача Часа Земли — привлечь внимание к проблемам климата. То есть смысл не в том, чтобы спасти Землю за час без света— а в том, чтобы проявить солидарность и продемонстрировать, какая сила есть у толпы, объясняет WWF.

Например, в 2015 году в честь "Часа Земли" Шотландия и Швейцария ужесточили законодательство об изменении климата, а в Малайзии появился национальный парк. В 2018 году во Французской Полинезии "Час Земли" помог вызвать общественное давление, и в результате более 5 миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана стали управляемой морской территорией — это помогает сохранить жизненно важные морские экосистемы.

"Час Земли" — возможность позаботиться о ментальном здоровье и провести время с близкими



Терапевты считают, что коллективные действия могут помочь лучше справляться с чувством беспомощности — у единомышленников появляется возможность вспомнить, что они не одиноки.

Выключить свет — это еще и возможность отложить дела на час и замедлиться: например, в 2021 году WWF транслировал медитацию с сопровождением для желающих "практиковать осознанность и чувство благодарности к природе".

Собеседники Delfi, которые рассказали, как проводят "Час Земли" считают, что акция — это возможность провести время с друзьями и вспомнить об окружающей среде.

Анна, 18: "В один из прошлых "Часов Земли" у нас с семьей оказался чей-то Dixit (настольная игра, прим. ред.) — мы выключили свет и играли в него при свечах. Мне нравятся вымышленные апокалиптические ситуации — у вас нет света и вы сидите вместе проводите время, пока вас не спасут. Только Час земли лучше, потому что вам пока еще ничего не угрожает. Было бы круто, если бы такое происходило чаще — но не думаю, что это очень универсальный опыт. О "Часе Земли" знают не так много людей, а кто знает, часто игнорируют".

Карина, 25: "Как-то мы собрались на "Час Земли" дома у подруги — желающих оказалось больше, чем места в квартире. Мы сидели при свечах, рассказывали истории, смеялись, параллельно ели экологические закуски. Когда 10 человек собираются вместе при свечах, это, получается, уже 10 комнат отключили свет. Хочется верить, такие мероприятия помогают начать задумываться, например, правда ли тебе сейчас нужно, чтобы горел свет".