Задержан латвиец, опубликовавший фейковую новость о коронавирусе в Цесисе

Госполиция задержала молодого человека 2001 года рождения, который на сайте aumytests.net публиковал фейковые новости, в том числе о распространении коронавируса в Цесисе.

Полиция квалифицировала действия как "распространение ложных новостей, связанное с угрозой государству, в результате чего было нарушено спокойствие людей и работа государственных и муниципальных учреждений". В частности, заголовок одной из лженовостей гласил "В Цесисе констатированы первые случаи коронавируса, жителей просят быть осторожными!".

Сайт, на котором распространялись фейковые новости, закрыт. Полиция же начала уголовный процесс по ч. 1 ст. 231 Уголовного закона о хулиганстве. Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы или денежный штраф.

Правоохранительные органы призывают население не поддерживать сайты фейковых новостей и не делиться этими новостями в социальных сетях.