Задержан мужчина, который пинал цветы у памятника в парке Победы

Работники Государственной полиции задержали мужчину, который пинал цветы, возложенные к памятнику в парке Победы. Об этом агентству LETA сообщили в полиции.

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Полиция и сегодня в усиленном режиме продолжает работать на территории парка, чтобы обеспечить общественный порядок, так как в парк продолжают приходить люди. Сегодня утром цветы у памятника, которые люди возлагали 9 мая, были убраны, что вызвало острую реакцию в социальных сетях. Вечером у памятника собрались сотни людей, которые вновь принесли цветы.

В социальных сетях опубликовано видео, как некий мужчина пинает цветы у памятника, что возмутило окружающих. Как сообщили в полиции, потребовалось немедленное вмешательство, чтобы предотвратить физическую конфронтацию и насилие в отношении этого человека.

Мужчина доставлен в полицейский участок, где должен будет дать разъяснения по поводу своих действий, которые явно провоцировали других людей на агрессивную реакцию.

Также на видео зафиксировано, как из одного из автомобилей возле парка воспроизводилась музыка, прославляющая Россию. По этому факту начат административный процесс.