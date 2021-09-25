Задержанных на границе мигрантов могут разместить в Скрунде

В качестве места под центр временного содержания нелегалов, перешедших восточную границу Латвии, рассматривается частный объект недвижимости — комплекс бывшей Скрундской средней профшколы, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидение (ЛТВ, LTV) портал rus.slm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В других самоуправлениях подходящих зданий нет, а в центрах в Даугавпилсе и Муцениеки скоро не хватит места.

Хотя бывшая профшкола теперь принадлежит частным лицам, особой активности в ней не наблюдается. Предприятие BB Investment приобрело ее в надежде использовать для организации лагерей и гостевого дома, но пандемия коронавируса эти планы перечеркнула. В поле зрения МВД этот комплекс строений попадает уже второй раз: его еще в 2015-м рассматривали под центр для размещения мигрантов. Но в тот раз от затеи отказались.

По словам госсекретаря МВД Димитрия Трофимова, сейчас министерство готовит проект договора аренды сроком на полгода, который может быть подписан с одобрения Кабмина.

Член правления предприятия BB Investment Айгар Балцарс пояснил LTV, что к нему обращались, но поскольку никакие условия не известны, пока он от интервью отказывается.

В думе Кулдигского края (Скрундская волость находится на его административной территории) отрицательно относятся к возможности создания такого центра в Скрунде, хотя права голоса в данном случае у думы и не будет, прозвучало в эфире LTV.