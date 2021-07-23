Задерживаются рейсы поездов на Центральном вокзале, причина — сбой в работе сигнальной системы

Из-за сбоя в работе запрещающих сигналов задерживаются несколько рейсов поездов на Рижском Центральном железнодорожном вокзале, сообщает АО Pasažieru vilciens.

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По информации на этот момент задержан рейс Рига-Айзкраукле. Поезд должен был отбыть из Риги в 12.08, но выехал на 53 минуты позже. Поезд Рига-Сигулда должен был отбыть с Центрального вокзала в 12.46, но отправился в путь с 40-минутным опозданием.

Отменены рейс Рига-Слока с временем отбытия из Риги в 12.30 и рейс Слока-Рига с временем отбытия из Слоки в 13.39.

Как сообщили агентству LETA представители ГАО Latvijas dzelzceļš сейчас ведутся оперативные работы по устранению проблемы.