Задержки длиной в полгода: государство задолжало больницам несколько миллионов евро

За лечение пациентов от Covid-19 государство задолжало региональным больницам несколько миллионов евро, пишет газета Latvijas avīze.

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Министерство здравоохранения не смогло оплатить необходимое для лечения медицинское оборудование, медицинские манипуляции в интенсивной терапии, тесты для диагностики коронавируса, транспортировку пациентов, средств индивидуальной защиты и другие вещи, без которых выздоровление для пациентов с Covid-19 представляется невозможным.

"С начала года лечение в нашей больнице прошли 730 пациентов с Covid-19, но государство остается в долгу в 1,1 млн евро", — рассказал председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.

Во время последней волны коронавируса максимальная вместимость в Видземской больнице составила почти 60 коек, а также шесть коек в интенсивной терапии. Но в то время, когда всю страну поглотил дельта-штамм, нужно считаться с тем, что количество очень тяжелобольных пациентов, которым понадобится интенсивная терапия, может увеличиться, считает Мусковс.

Например, начиная с марта, Видземская больница потратила почти 100 000 евро, но компенсация до сих пор не получена. Минздрав пообещал оплатить расходы, но уже полгода ничего не происходит.

Больница тратит свои сбережения, в том числе и на дополнительные выплаты медикам за лечение больных коронавирусом. Правда, врачам и медсестрам государство платит с отсрочкой в три-четыре месяца, а не в полгода, как это бывает с другими расходами.

Аналогичная ситуация наблюдается во всех семи региональных больницах, где лечат пациентов с Covid-19. Долг государства Даугавпилсской региональной больнице превышает миллион евро. Председатель правления больницы Григорий Семенов рассказал, что за полгода сумма долга составила 420 000 евро: туда входят защитные средства от вируса, транспортировка больных, сверхурочные и открытие дополнительных постов.

К этой сумме необходимо добавить еще 630 000 евро за лечение пациентов в отделении интенсивной терапии с марта по июль включительно. Семенов также считает, что главная проблема заключается в сложной бюрократической процедуре в госуправлении — пока подтвердят, рассмотрят, выделят средства, все длится полгода.

Семенов писал министру финансов Янису Рейрсу (JV) и министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу (AP!) и сказал, что если в дальнейшем такое отношение к региональной больнице продолжится, лечиться в ней будут только местные больные коронавирусом. До сих пор Даугавпилсская больница принимала пациентов не только из Латгале, но и из Видземе и Земгале.

Непогашенный долг Елгавской городской больнице составляет 252 000 евро. Не уплачено за медицинское оборудование для обеспечения коек для пациентов с Covid-19, мониторы для наблюдения за больными, дыхательные аппараты, перфузоры, мобильное рентгенное оборудование, ультразвуковые аппараты, а также содержание палат интенсивной терапии.

"С учетом нашего финансового оборота, пока мы можем терпеть тот факт, что деньги не заплачены. У нас есть небольшие сбережения, чтобы хоть как-то решить эту проблему", — пояснил руководитель больницы Карлис Смилга.

"Задержки с оплатой больничных расходов связаны с теми затратами, которые покрываются из средств для непредвиденных случаев. В эту категорию входят закупка дополнительного медицинского оборудования, используемые средства для индивидуальной защиты, оплата сверхурочных медикам, которые связаны с лечением Covid-19. Согласно нормативным актам, Минздрав должен подать запрос в Минфин, соответствующий фактическим расходам. Это значит, что больницы предоставляют отчеты Национальной службе здравоохранения (NVD), которые потом рассматривают сотрудники NVD. Сводки отчетов далее предоставляются Минздраву с запросом на получение средств, предназначенных на непредвиденные расходы", — пояснила глава отдела коммуникации NVD Эвия Штейнберга.

В рассмотрении этих запросов участвуют несколько учреждений, поэтому происходят задержки и получение финансирования откладывается. Например, приказ Минфина об оплате сверхурочной работы с 1 января по 30 апреля был издан 19 августа.