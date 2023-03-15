Пациенты Клинической университетской больницы Страдиня за оказанные услуги задолжали 619 136 евро, сообщила агентству LETA представитель стационара Эвия Милейко.
Больница работает над тем, чтобы пациенты своевременно расплачивались, а также напоминает о задолженности.
Обычно пациент оплачивает амбулаторную услугу вперед, но бывают исключения. При регистрации сотрудник проверяет, не забыл ли пациент оплатить прежние счета.
Рассчитаться за услуги просят и при выписке из больницы, но заплатить можно в течение двух недель.
За плановые услуги пациент должен заплатить заранее, можно предоставить страховой полис или гарантийное письмо, если лечение оплачивает другое лицо.
Если пациент умирает, что родственников призывают рассчитаться с больницей.
Стационар трижды присылает сообщение о долге. Если счет все же не оплачен, информация передается в Бюро кредитной информации.