Пациенты Клинической университетской больницы Страдиня за оказанные услуги задолжали 619 136 евро, сообщила агентству LETA представитель стационара Эвия Милейко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Больница работает над тем, чтобы пациенты своевременно расплачивались, а также напоминает о задолженности.

Обычно пациент оплачивает амбулаторную услугу вперед, но бывают исключения. При регистрации сотрудник проверяет, не забыл ли пациент оплатить прежние счета.

Рассчитаться за услуги просят и при выписке из больницы, но заплатить можно в течение двух недель.

За плановые услуги пациент должен заплатить заранее, можно предоставить страховой полис или гарантийное письмо, если лечение оплачивает другое лицо.

Если пациент умирает, что родственников призывают рассчитаться с больницей.

Стационар трижды присылает сообщение о долге. Если счет все же не оплачен, информация передается в Бюро кредитной информации.