Задолженность пациентов перед больницей Страдиня — 619 136 евро
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Пациенты Клинической университетской больницы Страдиня за оказанные услуги задолжали 619 136 евро, сообщила агентству LETA представитель стационара Эвия Милейко.

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Больница работает над тем, чтобы пациенты своевременно расплачивались, а также напоминает о задолженности.

Обычно пациент оплачивает амбулаторную услугу вперед, но бывают исключения. При регистрации сотрудник проверяет, не забыл ли пациент оплатить прежние счета.

Рассчитаться за услуги просят и при выписке из больницы, но заплатить можно в течение двух недель.

За плановые услуги пациент должен заплатить заранее, можно предоставить страховой полис или гарантийное письмо, если лечение оплачивает другое лицо.

Если пациент умирает, что родственников призывают рассчитаться с больницей.

Стационар трижды присылает сообщение о долге. Если счет все же не оплачен, информация передается в Бюро кредитной информации.

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