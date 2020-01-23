Задолженность пациентов перед Восточной больницей достигла 5 млн евро

Задолженность пациентов перед Рижской Восточной клинической больницей достигла в этом году 5 млн евро, сообщило медицинское учреждение.

В начале 2019 года долг составлял 4,76 млн евро. В прошлом году сумма долга выросла на 293 567 евро, и это меньше, чем в 2018 году, когда она увеличилась на 418 660 евро.

Пациенты каждый год не платят за услуги больницы, в том числе обследования, операции и манипуляции, около 500 000. евро, сообщила представитель больницы Илга Намниеце.

Сумма долгов умерших людей в начале этого года составила 1,36 млн евро, что примерно на 90 000 евро больше, чем годом ранее.

Восточная больница продолжает информировать должников о неуплаченных счетах, отправляя им СМС, а также передает дела на взыскание долгов. Больнице удалось вернуть таким образом 31% общей суммы задолженностей. .

Несмотря на долги, благодаря реорганизации в прошлом году удалось снизить затраты больницы на 40%, сообщил председатель правления Восточной больницы Имант Паэглитис.