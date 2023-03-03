Загрязнение в Рижском городском канале: обнаружены нефтепродукты (обновлено)
Foto: LETA

В четверг в Рижском городском канале на площади приблизительно 600 квадратных метров было обнаружено вещество неизвестного происхождения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Позже Государственная служба окружающей среды подтвердила, что в канале в районе улицы Экспорта на поверхности воды обнаружено небольшое количество нефтепродуктов

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В четверг, около 17:00, спасатели выехали на бульвар Кронвалда в Риге, где на площади приблизительно в 600 квадратных метров было заметно вещество неизвестного происхождения.

Спасатели установили 45-метровые ограждающие и 35-метровые абсорбирующие боны.

О происшествии проинформировали Государственную службу окружающей среды.

ГСОС подтвердила, что пятно связано с нефтепродуктами, и в сотрудничестве со специалистами департамента жилья и окружающей среды Рижской думы изучает источники и обстоятельства возникновения загрязнения.

Предполагается, что загрязнение воды произошло от выхода близлежащей системы ливневой канализации и связано с какой-то аварией на проезжей части, где произошла утечка нефтепродуктов, которые вместе с талыми водами были смыты в канал.

Сбор нефтепродуктов относительно прост, отмечает служба — с учетом того, что пятно локализовано в верхнем слое воды, используются абсорбирующие боны.

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