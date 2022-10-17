Закачку газа в Инчукалнское хранилище могут разрешить и в сезон отбора

В правила пользования Инчукалнским подземным газохранилищем (ПГХ) внесут поправки, которые разрешат закачку природного газа в хранилище и в период отбора, то есть с 15 октября по 30 апреля. Об этом сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

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КРОУ поясняет, что поправки к правилам использования Инчукалнского ПГХ разработали для того, чтобы в дальнейшем повысить безопасность поставок природного газа в Латвию, а также чтобы обеспечить максимально возможный объем запасов в этом и последующих циклах хранения.

1 сентября единый оператор по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) представил проект в КРОУ, и сейчас проходят публичные консультации по вопросу поправок .

Согласно планируемым поправкам, Conexus сможет разрешать пользователям системы закачивать природный газ в хранилище также в течение цикла отбора, если для этого есть объективная и обоснованная причина, в том числе, если такую обязанность на оператора системы накладывает регулирование, определенное компетентными государственными органами.

Соответственно, оператор системы должен будет опубликовать на сайте время, в которое будет происходить физическая закачка природного газа в сезон отбора, не позднее, чем за два дня до начала закачки.

Проект поправок также предусматривает, что, как и в сезон закачки, в сезон отбора закачка природного газа будет осуществляться путем использования топливного газа пользователя системы. Необходимое количество топливного газа определятв соответствии с коэффициентом расхода топливного газа, установленным оператором системы для сезона закачки в соответствующем цикле хранилища.

Если количество топливного газа, израсходованного оператором системы для обеспечения процесса закачки природного газа в сезон отбора, будет меньше количества топливного газа, полученного от пользователя системы во время закачки, оператор должен будет вернуть неиспользованный топливный газ пользователю системы пропорционально фактически закаченному объему. Если же это потребленное количество топливного газа окажется больше, пользователь системы должен будет сдать системному оператору не переданный топливный газ в хранилище или в виртуальную точку продажи в течение 10 дней после получения уведомления от оператора системы.

Если природный газ будет закачиваться в хранилище в сезон отбора данного цикла хранения, то есть с 15 октября текущего года до даты вступления в силу изменений, количество топливного газа, необходимое для работы газоперекачивающих агрегатов, и порядок внесения оплаты пользователями будут определены в соответствии с изменениями, указанными в проекте поправок.

Председатель КРОУ Алда Озола заявляет, что в новых условиях важную роль играет способность владельцев инфраструктуры эффективно и быстро реагировать на изменения в отрасли. Это особенно важно в случае Инчукалнского ПГХ, поскольку оно является одной из важнейших гарантий надежности поставок природного газа. Предлагаемые поправки окажут позитивное влияние на пользователей, так как обеспечат большую гибкость в работе хранилища.

Предложения и комментарии к проекту правил можно подавать в КРОУ до 20 октября.