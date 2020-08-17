Закатистов: Латвии придется решать экономические вопросы,вызванные ситуацией в Беларуси
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Латвия должна быть готова к решению экономических вопросов, которые появятся в связи с нестабильной ситуацией в Белоруссии, заявил председатель парламентской фракции KPV LV, парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистов сегодня после заседания коалиции.

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Политик отметил, что наряду с проблемами прав человека и самоопределения в Белоруссии следует учитывать и предстоящие экономические преобразования в соседней стране.

В свою очередь министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце положительно отзывался о реакции Латвии на события в Белоруссии. Пуце подчеркнул, что Латвия последовательно поддерживает гражданское общество, права человека и демократию в Белоруссии.

Как сообщалось, проект резолюции парламента, поддержанный комиссией Сейма по иностранным делам, призывает организовать в Белоруссии повторные президентские выборы, позволив участвовать в них оппозиционным кандидатам. Сейм рассмотрит этот документ завтра, 18 августа.

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LETA

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Юрис Пуце
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