Закатистов считает идею необлагаемой налогом кадастровой стоимости популизмом

Предложение ввести необлагаемую налогом кадастровую стоимость является популизмом, в эфире Латвийского радио заявил парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистов (KPV LV). Он считает, что политики должны искать механизмы поддержки, чтобы налоги могли заплатить малоимущие жители.

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Как уже сообщалось, с 2022 году вступят в силу новые кадастровые стоимости и для ряда жителей эта сумма вырастет в несколько раз. Соответственно, вырастет и налог на недвижимость.

Закатистов считает предложение Министерства юстиции и его главы Яниса Борданса (НКП) популистским, так как оно избавит от уплаты налогов большую часть частных домов. Из 321 000 частным домов налоговые льготы не затронут 20 000 жителей. То есть, 93,5% домовладельцев не будут платить налог на недвижимость.

Политик считает, что установив необлагаемую налогом кадастровую стоимость на уровне 100 000 евро, это поможет богатым, а нужно предложение, которое поддерживает малоимущих и самых бедных жителей. По мнению Закатистова, Министерство финансов может разработать разные налоговые ставки. Он уверен, что ультиматумы не помогут разговору и процитировал фразу, что в жизни нельзя избежать уплаты налогов и смерти.

Ранее Борданс заявил, что если правительство не введет необлагаемую налогом кадастровую стоимость, то его ведомство не станет продвигать вперед новые кадастровые стоимости.