Заключение не помешало Лембергсу баллотироваться на выборах
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Айвар Лембергс, которого суд первой инстанции приговорил к пяти годам тюремного заключения, в конце февраля был арестован в зале суда. Однако приговор еще не вступил в силу, поэтому Лембергс может баллотироваться на муниципальных выборах, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.

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Несмотря на то, что у Лембергса может не оказаться возможности участвовать в работе Вентспилсской думы, если только ему не будет изменена мера пресечения, партия "Латвии и Вентспилсу" подала список кандидатов, в котором Лембергс значится под первым номером.

Как пояснил секретарь Центральной избирательной комиссии Ритварс Эглайс, баллотироваться на выборах запрещено лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление, но в этом случае обвинительный приговор еще не вступил в силу. Полное решение суда первой инстанции по делу Лембергса будет доступно 22 июня, после этой даты его можно обжаловать, и Лембергс уже заявил, что сделает это. В выборах 2017 года оппоненты Лембергса участвовали общим списком и получили четыре из 13 мест в думе.

На предстоящих выборах конкуренция будет серьезнее — на места в Вентспилсской думе намерены претендовать "Согласие", Новая консервативная партия, "Новое Единство", "Для развития Латвии", Национальное объединение, Латвийское объединение регионов. Если партия "Латвии и Вентспилсу" не получит большинства мест, у нее могут возникнуть трудности с формированием коалиции, так как ни одна из этих партий не захочет работать вместе с ней, если в думу будет избран Лембергс.

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LETA

Tags

"Новое Единство" Латвийское объединение регионов Новая консервативная партия Национальное объединение "Для развития Латвии" "Согласие" Айвар Лембергс Вентспилс
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