Закон о гражданском союзе: ассоциация предлагает с его помощью защитить и пожилых людей

С разработкой закона о гражданском союзе началась и работа над существенными изменениями в правовой системе, однако необходимо предоставить экономическую и социальную защиту пожилым людям, которые живут вместе в одном домохозяйстве и заботятся друг о друге. Об этом агентству LETA сообщили в организации "Латвийское объединение общин сениоров" ( Latvijas Senioru kopienu apvienība, LSKA).

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Как указали в ассоциации, LSKA приветствует тот факт, что проект Закона о гражданском союзе устанавливает правовые рамки для гражданского союза между лицами, которые живут в одном домохозяйстве. Однако, по мнению LSKA, в случае принятия этого закона потребуется пересмотреть другие правовые акты и оценить необходимость внесения в них поправок для предоставления социальной и экономической защиты парам, которые примут решение о заключении гражданского союза.

Конституционный суд поручил законодателю установить критерии, в соответствии с которыми юридически можно сформулировать, что такое семья, и соответственно определить социально-экономическую защиту и поддержку семьи. Также законодателю дана задача обеспечить юридическую, социальную и экономическую защиту, пар, которые не состоят в браке, но проживают вместе.

Представители организации подчеркнули, что определение таких критериев также важно для многих сениоров, поскольку в Латвии есть достаточно случаев, когда по разным причинам пожилые люди живут в одном домохозяйстве и заботятся друг о друге, а их ближайшие родственники и не хотят знать об этих людях.

Руководительница структурного подразделения LSKA "Сейм сениоров", магистр юридических наук Барба Гиргенсоне указала, что очень важен вывод Конституционного суда о семье как социальном институте, в основе которого лежат тесные личные связи в социальной реальности, сформировавшиеся на почве уважения и понимания.

"Наличие тесных личных связей между лицами юридически следует из факта брака или родства, но в действительности такие связи возникают и иным образом, например, в результате фактического сожительства", — подчеркнула Гиргенсоне.

"Сейм сениоров" LSKA проанализировал законопроект с точки зрения защиты интересов пожилых людей и признал, что начата работа над существенными изменениями в правовой системе с целью обеспечения соответствующей социальной и экономической помощью людям, заключившим гражданский союз, в том числе сениоров.

Говоря о необходимых поправках к другим правовым актам, Гиргенсоне пояснила, что Закон о гражданском союзе должен регулировать такие материальные и нематериальные аспекты, которые не урегулированы Гражданским законом.

"Согласно принципу человеческого уважения, государство должно в равной степени уважать тех членов общества, которые формируют личные отношения по разным причинам, и то, что на основе этих отношений может быть образована семья в любой период жизни человека", — считает глава "Сейма сениоров" LSKA.

Как подчеркивает LSKA, важно, чтобы законодатель предусмотрел взаимную обязанность партнеров гражданского союза заботиться и поддерживать друг друга, вести общее хозяйство в соответствии со своими законами. В то же время, по мнению "Сейма сениоров", не менее важным является точное определение в законе круга лиц и условий, которые запрещают заключать гражданский союз, особенно в случае, если один из партнеров или оба уже имеют действительный брак.

Гиргенсоне указала, что в противном случае будет поощряться безответственное отношение к полученным таким способом правам и обязанностям. Она призвала учитывать тот факт, что в силу различных обстоятельств люди могут не только начать жить вместе, но и перестать, поэтому в случае гражданского союза будут необходимы жесткие и способствующие ответственности критерии, как в случае с разводом.