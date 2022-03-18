Закон о поддержке граждан Украины доступен на украинском языке
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Закон о поддержке гражданского населения Украины доступен на украинском языке, сообщила специалист по связям с общественностью департамента коммуникации Министерства юстиции Кристена Анса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для того, чтобы гражданское население Украины, прибывающее в Латвию, могло лучше ориентироваться в доступных мерах поддержки, Министерство юстиции предоставило перевод закона о поддержке гражданского населения Украины на украинский язык.

Как уже сообщалось, что закон о поддержке гражданского населения Украины вступил в силу 5 марта 2022 года.

Целью закона является оказание поддержки гражданам Украины и членам их семей, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за вооруженного вторжения России на Украину, а также оказание общей поддержки украинскому обществу. Предусмотренная законом поддержка будет оказываться во время этого вооруженного конфликта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться