Закон о поддержке граждан Украины доступен на украинском языке

Закон о поддержке гражданского населения Украины доступен на украинском языке, сообщила специалист по связям с общественностью департамента коммуникации Министерства юстиции Кристена Анса.

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Для того, чтобы гражданское население Украины, прибывающее в Латвию, могло лучше ориентироваться в доступных мерах поддержки, Министерство юстиции предоставило перевод закона о поддержке гражданского населения Украины на украинский язык.

Как уже сообщалось, что закон о поддержке гражданского населения Украины вступил в силу 5 марта 2022 года.

Целью закона является оказание поддержки гражданам Украины и членам их семей, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за вооруженного вторжения России на Украину, а также оказание общей поддержки украинскому обществу. Предусмотренная законом поддержка будет оказываться во время этого вооруженного конфликта.