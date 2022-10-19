Закон об уголовной ответственности за пьяное вождение передан на окончательное чтение

Юридическая комиссия Сейма перед окончательным чтением одобрила поправки к Уголовному закону и закону о дорожном движении, которые предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле.

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Поправки касаются управления в состоянии алкогольного опьянения всеми видами автомобилей, тракторов и других самоходных машин, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и других моторных транспортных средств, движущихся за счет собственного источника энергии, за исключением транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, рабочий объем которого составляет менее 50 кубических сантиметров, или электродвигателем, максимальная мощность которого не превышает 4 киловатт, а предусмотренная конструкцией максимальная скорость не выше 45 километров в час.

Как пояснили в Министерстве юстиции, эта норма не будет распространяться на управление велосипедами, электросамокатами и мопедами — за управление такими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сохранится административная ответственность.

Также поддержаны предложения Минюста, предусматривающие, что в случаях, когда лицо управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проведения проверки на наличие в организме опьяняющих веществ, а используемое транспортное средство принадлежит другому лицу, то полностью или частично стоимость данного транспортного средства будет взыскана с лица, совершившего преступление.

Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежит конфискации, если лицо управляло им в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на наличие в организме опьяняющих веществ.

Уголовную ответственность предусмотрено ввести также за управление транспортным средством или обучение управлению им под действием наркотического, психотропного, токсического или иного опьяняющего вещества. При этом не предполагается определять концентрацию этих веществ или степень их воздействия, отмечается в аннотации к законопроекту.

За указанное нарушение может применяться лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением прав на управление транспортным средством сроком на пять лет.

В настоящее время в соответствии с законом о дорожном движении управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в крови выше 1,5 промилле влечет за собой штрафа и лишение права на управление транспортным средством на пять лет. При этом уголовная ответственность за управление транспортным средством, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения или других одурманивающих веществ, предусмотрена для водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Также планируется ввести уголовную ответственность за отказ от проведения медицинской проверки на определение концентрации алкоголя в крови или проверки на действие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ. В настоящее время уголовную ответственность в таких случаях несут водители, не имеющие прав на управление транспортным средством.

В окончательном чтении поправки будут рассмотрены на заседании Сейма 27 октября, сообщили в комиссии.