Закон позволит избирателям проголосовать на выборах в самоуправления дважды

Избиратели, отдавший свой голос на выборах в Рижскую думу, в 2021 году смогут проголосовать ещё раз в другом самоуправлении, сообщает агентство LETA.

Закон на данный момент не запрещает человеку проголосовать дважды — 25 апреля за кандидатов в Рижскую думу и потом, своевременно сменив задекларированное место жительства, за кандидатов в любое другое самоуправление. Как уже сообщалось, в выборах в самоуправление имеет право голосовать граждане Латвии и ЕС, которые по крайней мере за 90 дней до выборов были задекларированы в этом самоуправлении.

Если человек не задекларирован в Риге, но ему там принадлежит недвижимость, то он может заявить о своем желании участвовать во внеочередных выборах, а через год проголосовать в самоуправлении, где он задекларирован.

Таким образом, лицо, своевременно выполнив формальные требования, сможет проголосовать на выборах в самоуправления дважды.

Как уже сообщалось, 25 февраля Центральная избирательная комиссия объявила о внеочередных выборах в Рижскую думу. Они состоятся через два месяца, 25 апреля.