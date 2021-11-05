Закон запрещает осужденным за связанное с насилием преступление быть опекунами. Это противоречит Сатверсме

Пожизненный запрет быть опекуном ребенка для человека, который понес наказание за связанное с насилием преступление, не соответствует Сатверсме, постановил Суд Сатверсме.

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Суд оценил соответствие конституции пятого пункта 242-й статьи Гражданского закона, который определяет, что лица, осужденные за связанные с насилием преступления, независимо от погашения или снятия судимости, не могут быть опекунами.

Согласно 96-й статье Сатверсме, у каждого есть права на неприкосновенность частной жизни, жилья и корреспонденции. Между тем статья 110-я предусматривает, что государство защищает и поддерживает институт брака, а также права родителей и детей. Государство должно особенно помогать детям с ограниченными возможностями, сиротам и детям, которые стали жертвами насилия.

Суд Сатверсме возбудил дело по заявлению Административного районного суда, который рассматривает дело об отмене решения сиротского суда: было признано, что заявительница в административном деле не квалифицируется для исполнения обязанностей опекуна из-за преступления, связанного с насилием. Преступление было совершено, когда она был несовершеннолетней, судимость уже погашена.

Административный районный суд считает, что указанный в оспариваемой норме запрет несоразмерно ограничивает основные права человека, прописанные в 96-й и 110-й статьях Сатверсме.

Законную цель такого ограничения прав, можно добиться более щадящими способами. Суд пояснил, что супруг заявительницы получил статус опекуна и фактически дети уже полгода живут в ее семье.

Между детьми и обоими супругами сложились тесная эмоциональная связь и доверие. Однако только подтверждение опеки и для подавшей заявление женщины обеспечит ей эффективное осуществление прав ребенка и правовую защиту семьи.

В упомянутом деле Административный районный суд не указал никаких обстоятельств, которые позволили бы сделать вывод о вмешательстве в право человека на семейную неприкосновенность или свободу строить отношения с другими людьми.

Поэтому Суд Сатверсме прекратил делопроизводство о соответствии оспариваемой нормы 96-й статье конституции.

Суд Сатверсме также пришел к выводу, что аргументы Административного районного суда по сути направлены на то, что государство не обеспечивает надлежащую защиту ребенку, который остался без попечения родителей, а также фактическим семейным отношениям, которые сложились в результате воспитания ребенка вне биологической семьи.

Именно статья 110-я устанавливает обязанность государства создавать систему защиты семьи. Эта статья также включает обязанность государства обеспечивать защиту каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Принимая во внимание вышесказанное, Суд Сатверсме пришел к выводу, что в этом случае он должен оценить, выполнило ли государство, приняв оспариваемую норму, свои обязательства, указанные в 110-й статье Конституции.

Проблема заключается в том, что оспариваемая норма запрещает рассматривать каждый случай индивидуально. То есть, под категорию запрета попадает любое связанное с насилием преступление, а не только изнасилования. Норма запрещает ребенку остаться в знакомой ему среде — под опекунством родственников или других близких ему людей.

Законодатель не учел возможность, что поведение совершившего связанное с насилием преступление может измениться. Не была и учтена необходимость того, чтобы ребенок остался в знакомой ему среде.

В результате Суд Сатверсме признал, что законодательная власть не учла возможные последствия подобного запрета.

Суд Сатверсме пришел к выводу, что сиротский суд, соблюдая принцип осторожности, может индивидуально оценить, может ли ранее совершивший связанное с насилием преступление человек, представлять большую угрозу для безопасности ребенка, чем несудимый человек.