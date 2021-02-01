Законопроект Левитса об исторических землях: депутаты требуют латгальских названий и упоминания староверов с евреями

Выявить все нацменьшинства, проживавшие на территории Латвии в прошлом, обеспечить обязательное изучение латгальского письменного языка в учебных заведениях Латгале и установить статус Риги как исторической области — настолько разные предложения поданы депутатами Сейма к законопроекту об исторических землях Латвии, внесенному на рассмотрение в парламент президентом Эгилом Левитсом. Он уже получил концептуальную поддержку парламента, и на следующей неделе комиссия Сейма по административно-территориальной реформе, скорее всего, приступит к рассмотрению 110 поданных предложений, пишет газета Diena.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава комиссии Юрис Пуце ("Для развития/За!") считает, что дискуссии будут эмоциональными. Большинство предложений к законопроекту подали Пуце и депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян).

Издание перечисляет ряд идей, поступивших от депутатов Сейма. В частности, члены подкомиссии по Латгале считают, что в новый закон следует включить норму о том, что государство должно обеспечивать "обязательное освоение письменного латгальского языка в школах и дошкольных учреждениях Латгале, восстановление и введение изначальных топонимов на латгальском языке, а также их использование в названиях улиц, на указателях, при обозначении различных мест и в других формах".

Также одно из предложений содержит идею о том, что каждое самоуправление должно вносить финансовую лепту в поддержку и развитие идентичности и культурной среды исторических земель, на которых оно располагается. Согласно замыслу, муниципалитет должен будет направлять на эти цели 1% от полученного акциза на спиртные напитки.

Как отмечает LETA, президент Эгилс Левитс также включил в законопроект преамбулу, в которой сформулированы исторические аспекты образования латышской нации, а также подчеркивается, что многогранность латышскости, а также культурное пространство и культурно-историческая среда латышских исторических земель являются общим богатством нации.

При этом депутаты фракции "Развитие/За!" намерены переписать преамбулу от Левитса, добавив туда следующую формулировку: "Идентичность исторических латышских земель наряду с латышами и коренным населением Латвии ливами с 13 века создавали также балтийские немцы, с 16 века — поляки (в Латгале и Курземе), с 17 века — русские и белорусские староверы (в Латгале и Курземе) и евреи (в Курземе и позднее по всей территории Латвии)".