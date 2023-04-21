Законопроект о дерусификации собрал более 10 000 голосов на Manabalss.lv

Инициатива "Об обеспечении статуса государственного языка" поэтессы Лианы Ланги, предусматривающая дерусификацию публичного пространства, собрала более 10 000 подписей на сайте общественных инициатив Manabalss.lv. Это означает, что инициатива будет рассмотрена в Сейме.

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На момент написания статьи под инициативой подписались 10 042 гражданина Латвии. Для представления инициативы на рассмотрение Сеймом необходимо собрать не менее 10 000 подписей. Далее судьба инициативы уже решается латвийским парламентом, который делает выбор, рассматривать ли инициативу, в том числе и в соответствующих комиссиях. Не все опубликованные на Manabalss.lv инициативы получают дальнейшее продвижение в Сейме.

Законопроект, предложенный Лангой, предполагает, что для уменьшения многолетних последствий русификации в Латвии нужно ввести ограничения на использование русского языка в повседневной коммуникации. В частности, предлагается запретить коммерсантам, оказывающим общественно значимые услуги, общаться с клиентами на языке, не входящем в число официальных языков Евросоюза. В число таких коммерсантов входят поставщики коммунальных и телекоммуникационных услуг, кредитные учреждения, такси, аэропорты и вокзалы и т.д.

Кроме того, инициатива запрещает предоставлять информацию на языках, не входящих в число официальных в ЕС, в магазинах — как в физических, так и в онлайн-коммерции и рекламных материалах. На физических лиц (например, если одно из них оказывает услуги второму), ограничения не распространяются. Предложены также ограничения в сфере трудовых отношений.

Автор инициативы — поэтесса Лиана Ланга (настоящее имя — Лиана Бокша). Она является одним из самых активных борцов с русским языком и другими проявлениями русской культуры в Латвии, одним из активистов и авторов кампании Atkrievisko Latviju. Ланга один из самых популярных пользователей Twitter в Латвии с 22,7 тысячами подписчиков.