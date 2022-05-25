Законопроект о гражданском партнерстве: подозрение в подкупе голосов и призыв "Согласия" отложить рассмотрение

Законопроект о гражданском партнерстве, оговаривающий, в том числе, и юридический статус однополых пар, может быть не утвержден 13-м Сеймом. Оппозиционное "Согласие" призвало отложить рассмотрение законопроекта, поскольку есть подозрение, что при голосовании в Юридической комиссии Сейма на депутатов оказывалось "незаконное влияние", о чем уже уведомлено Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

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Техническая пауза: а был ли подкуп голоса?

Заявлению "Согласия" предшествовал скандал. Три оппозиционных депутата обратились в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), сообщив, что на парламентария от "Консервативных" Айвара Гейданса якобы оказывалось влияние в ходе голосования о продвижении законопроекта о гражданском партнерстве. Об этом агентству LETA сообщила независимый депутат Юлия Степаненко. Кроме нее заявление в KNAB подписали депутаты Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") и Эдгар Таварс (Латвийская Зеленая партия).

Агентство LETA описывает процедуру того самого голосования за законопроект о гражданском партнерстве. Юридическая комиссия голосовала за то, чтобы документ ушел в Сейм для рассмотрения в третьем окончательном чтении.

На заседании Юридической комиссии, проходившей в удаленном режиме, было несколько попыток голосования. В первый раз голоса разделились поровну — пять на пять. При этом депутат от правящей партии "Консервативные" Айвар Гейданс в голосовании участия не принимал.

Поскольку голосование выявило патовую ситуацию, то глава Юридической комиссии Янис Бутанс ("Консервативные") призвал голосовать повторно. Ситуация повторилась, Гейданс вновь заявил, что он не будет голосовать за этот законопроект. Тут начались технические проблемы с трансляцией заседания — начал "прыгать" и исчезать звук. Бутанс проиформировал коллег, что во время голосования произошла техническая ошибка.

Депутат Юлия Степаненко призвал продолжить голосование, отметив, что прекрасно слышит и Бутанса, и других депутатов. Депутат от Национального объединения Янис Иесалниекс высказал мнение, "технические проблемы связаны с покупкой голосом". Степаненко согласилась с Иесалниексом, заявил, что сейчас списывается с Гейдансом.

Техническая пауза продлилась немногим более минуты. Бутанс, ссылаясь на технические проблемы, призвал депутатов начать голосование по новой. В свою очередь, оппозиционные депутаты высказали возражения и призвали продолжать уже начатое голосование.

Фактически Бутанс согласился и новое голосование не было начато, а продолжилось прежнее. По списку Бутанс повторил позиции депутатов. Однако, когда он дошел до Гейданса, выяснилось, что тот теперь решил поддержать продвижение законопроекта. Такая оперативная смена позиция вызвала возмущение у оппозиционных депутатов. Было высказано предположение, что за время технической паузы голос Гейданса был куплен.

Сам Гейданс отрицает, что на него оказывали влияние, и свое окончательное голосование объясняет тем, что в политике необходимо договариваться о поддержке продвижения какого-либо вопроса, чтобы парламентская демократия работала эффективно.

"Согласие" призывает отложить принятие законопроекта

"Парламентская фракция "Согласия" считает, что продвижение законопроекта следует приостановить, KNAB должен расследовать случившееся, а законопроект в окончательном чтении должен рассмотреть уже 14-й Сейм. В противном случае законодатель останется в тени позорного коррупционного скандала", — заявила сегодня фракция "Согласия" в Сейме.

Депутаты от "Согласия" в 13-м Сейме решили своим голосованием никоим образом не участвовать в дальнейшем продвижении Закона о гражданских союзах. Фракция "Согласия" считает, что Закон о гражданском партнерстве необходим для защиты и имущественных, и личных прав людей. Но окончательная редакция закона должна быть принята честным большинством голосов, а не голосами, на которые повлияли и о которых "договорились", — считают депутаты от "Согласия".

Решение "Согласия" фактически создает риск того, что законопроект действительно не будет утвержден 13-м Сеймом. Голосование по законопроекту, призванному юридически регулировать и отношения однополых пар, традиционно крайне хрупкое.

Так 31 марта за передачу законопроекта на рассмотрение в Сейм проголосовали 42 депутата (, 32 были "против". В первом чтении законопроект был утвержден на крайне хрупком перевесе голосов: 42 — "за", 7 — "против", 26 — не голосовали. Во втором чтении законопроект поддержали 43 депутата, 32 были против, один парламентарий воздержался, 10 не участвовали в голосовании, но присутствовали на заседании. Очевидно, что многие депутаты вообще избегают участия в голосовании, ведь в Сейме — 100 парламентариев.

Во втором чтении за законопроект голосовали депутаты от правящих "Нового Единства", Attīstībai/Par!, "Консервативных" и 4 депутата от "Согласия". Против — представители правящего Национального объединения и оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян, а также независимые депутаты и депутаты от "Согласия". Среди присутствовавших в зале, но не голосовавших — также несколько депутатов от "Согласия".

"Согласие" никогда не скрывало, что в отношении законопроекта, регулирующего однополые отношения, внутри фракции нет единого мнения. В то же "Согласие" является крупнейшей фракцией сильно раздробленного 13-го Сейма: в ней состоят 18 из 100 депутатов. Математика — очевидна: в случае, если все депутаты от "Согласия" не зарегистрируются для участия в голосовании, то существует риск срыва кворума и непринятия решения.