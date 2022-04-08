Законопроект о переводе образования на латышский язык вынесут на общественное обсуждение

В пятницу, 8 апреля планируется вынести на общественное обсуждение законопроект о переводе учебного процесса в школах нацменьшинств на латышский язык. Об этом сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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В четверг состоялась встреча министра с Консультативным советом нацменьшинств, во время которой обсуждался запланированный законопроект. В рамках дискуссии министр ознакомила участников с планом законопроекта, согласно которому переход на латышский язык обучения начнется в 2023 году - тогда учиться на госязыке начнут учащиеся 1, 4 и 7 классов. В 2024 году - учащиеся 2, 5 и 8 классов, в свою очередь, в 2025 году - учиться на госязыке должны будут уже все классы.

В течение следующего учебного года (2022/2023) запланированы мероприятия по поддержке для учителей.

Как сообщалось, 25 февраля Муйжниеце призвала все школы перейти на латышский язык обучения. Заявления должностных лиц РФ о том, что Украина никогда не существовала как государство, и другие высказывания только подтвердили то, насколько важно укреплять основные ценности страны, в том числе госязык, пояснила министр. 28 февраля большинство партий, входящих в правящую коалицию, поддержали перевод школьного образования только на латышский язык в течение шести лет, начиная с 2023/2024 учебного года.

В настоящее время в начальных школах национальных меньшинств на государственном языке осуществляется от 50% до 80% учебного процесса, а в средней школе — весь учебный процесс, но с условием сохранения возможности для учащихся на родном языке изучать языки меньшинств, литературу и предметы, связанные с историей и культурой.