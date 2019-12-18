Законопроект о роспуске Рижской думы начал свой путь в Сейме

Сегодня Сейм на внеочередном заседании передал законопроект о роспуске Рижской думы в комиссию по бюджету и финансам, сообщает LETA.

За передачу законопроекта проголосовали 50 депутатов, против — 45. Стоит отметить, что почти все депутаты коалиционной партии KPV LV голосовали вместе с оппозицией против, кроме одного — Алдиса Блумбергса.

Изначально законопроект планировалось передать в комиссию по вопросам госуправления и самоуправлений. Однако, по просьбе депутата "Развитие/За!" Виты Анды Терауды, законопроект был передан комиссии по бюджету и финансам. Это было необходимо для того, чтобы законопроект прошел дальше.

Председатель фракции Сейма "Развитие/За!" Даниэлс Павлютс сказал, что роспуск думы это чрезвычайное событие и в законе установлены высокие требования к роспуску. Он выразил надежду, что в будущем Сейму придется редко принимать такие решения. Павлютс указал, что дума исторически длительно не решала вопрос вывоза отходов. Дума самоуправления разрушила веру жителей в то, что она может работать в соответствии с законом.

Вячеслав Домбровский (Согласие) заявил, что сегодня речь идет не о том, что Рижская дума плохая или хорошая, а о "ценностях и оправдывают ли средства цели". Он считает, что вне зависимости от того, является ли Рижская дума плохой или хорошей, ее избрали рижане на открытых, честных выборах. Сейчас проигравшие партии хотят распустить думу.

Как уже сообщалось, Кабинет министров решил направить на рассмотрение в Сейм законопроект о роспуске Рижской думы. Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в качестве аргумента указал на систематические проблемы с вывозом мусора в Риге.

Предполагается, что досрочные внеочередные выборы столичной думы могут состояться в течение двух месяцев после принятия решения о ее роспуске. Если вначале было предусмотрено, что выборы могут состояться 29 февраля, то в настоящее время рассматривается возможность их проведения в марте.