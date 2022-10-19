Законопроект о военном призыве предстоит рассматривать 14-му Сейму

Законопроект о службе государственной обороны (СГО) продолжит рассматривать новый, 14-й Сейм, полномочия которого начнутся с 1 ноября.

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Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией сегодня приняла решение просить парламент исключить законопроект о СГО и другие поправки к законам, связанные с этой реформой, из повестки дня заседания парламента 20 октября.

Комиссия приняла такое решение в том числе после того, как представитель Министерства обороны заявил, что с учетом примерно 100 поступивших предложений, в том числе от юридического бюро Сейма, на подготовку документа потребуется еще около двух недель.

Поэтому законопроект будет рассматриваться уже 14-м Сеймом, заявил глава комиссии Юрис Ранцанс.

Ранее юридическое бюро Сейма раскритиковало качество подготовленного законопроекта. Также на недоработки указали министерства и отдельные депутаты.

Правительство приняло законопроект о СГО и сопутствующие законы 20 сентября.