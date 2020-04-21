Законы, связанные с ЧС, перевели на русский и английский

На портале likumi.lv появились переводы правовых актов, связанных с режимом чрезвычайной ситуации. Это сделано ради безопасности общественного здоровья в кризисной ситуации, поскольку информация об ограничениях должна быть доступна каждому жителю, пояснили в Министерстве юстиции.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Перевод на английский язык делали переводчики Центра госязыка, а перевод на русский — судебные переводчики. Технической стороной вопроса занималась государственная компания Latvijas Vēstnesis, которая занимается поддержкой и развитием портала likumi.lv.

Перевод правового акта можно посмотреть, открыв его и нажав на флажок-ссылку, означающий нужный язык. Переводы на русский доступны также в отдельном разделе.