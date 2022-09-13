Закроют движение на улице Пиедруяс до следующего мая

В связи со вторым этапом строительства Восточной магистрали на участке улица Иерикю-улица Виетавас с 15 сентября по 1 мая 2023 года закроют движение на улице Пиедруяс перед перекрестком с улицей Виеталвас.

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В указанный период Rīgas Satiksme организует движение автобуса 20-го маршрута в направлении от Плявниекского кладбища по маршруту до улицы Сеску, далее по улице Сеску, улице Ницгалес, улице Августа Деглава, улица Валмиерас, улица Руйиенас, улица Пернавас, улица Матиса и далее по маршруту.

Движение 363-го микроавтобуса в направлении от Межциемса будет организовано по маршруту до улицы Сеску, далее по улице Сеску, улице Ницгалес, улице Августа Деглава, улице Валмиерас и далее по маршруту.

Компания AM Rīga, которая отвечает за работы,должна обеспечить размещение дорожных знаков, доступ транспортных средств к жилому дому или предприятию, оперативное движение транспорта, а также движение общественного транспорта.