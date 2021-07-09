Закрыт один из проездов в Царникаву с Таллинского шоссе (КАРТА)
Foto: DELFI

В Адажи закрыт въезд на Таллинское шоссе со стороны Царникавы возле моста через Гаую, а также поворот на дорогу Рига-Царникава-Адажи с Таллинского шоссе. Об этом сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Если ехать со стороны Риги:

  • чтобы свернуть с Таллинского шоссе на Царникаву, легковому автотранспорту нужно использовать только подъездную дорогу V45, повернув перед мостом через Гаую. Островки безопасности на перекрестке делают безопаснее левый поворот с Таллинского шоссе на Царникаву. Сворачивать на региональную дорогу Р1 легковому транспорту нельзя;
  • тяжелый транспорт (свыше 3,5т) может поворачивать налево с Таллинского шоссе на дорогу Р1.


Если ехать из Царникавы в Айнажи:

  • сворачивать на Таллинское шоссе по дороге из Царникавы в Айнажи можно только на перекрестке этого шоссе с дорогой Рига-Царникава-Айнажи (Р1). Под левый поворот отведена целая полоса, чтобы не мешать движению по направлению Рига-Айнажи.
  • сворачивать налево возле моста через Гаую запрещено (кроме автобусов);
  • от того места, где региональная дорога Р1 выходит на Таллинское шоссе, и до моста через Гаую будет полоса, на которой можно безопасно совершать маневр по повороту налево с Р1 в сторону Таллина.


Что касается направления из Царникавы в Ригу, то организация движения не меняется, все повороты разрешены.

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