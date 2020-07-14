Закрытая для транспорта улица Тербатас получит статус жилой зоны

С 21:45 15 июля, когда будет закрыто движение автотранспорта по улице Тербатас, она получит статус жилой зоны. Об этом агентству LETA сообщила представитель Департамента сообщения Рижской думы Рудите Ревелиня.

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Статус означает, что тем транспортным средствам, которым будет разрешено передвигаться по улице, придется это делать со скоростью не более 20 километров в час. Проезд по Тербатас будет открыт только для оперативного транспорта, доставки и машин жителей улицы. При этом самоуправление призывает организовывать доставку до 10 часов утра.

Доступ к каждому кварталу улицы будет только с одной стороны. Перекрестки с Тербатас будут открыты для движения, поэтому пешеходы должны иметь в виду, что на перекрестке нужно останавливаться и ждать зеленого сигнала светофора.

Как сообщалось, с 15 июля по 16 августа улица Тербатас будет закрыта для движения транспорта. Улица станет пешеходной, на ней будут проходить культурные мероприятия, будет организована уличная торговля. На всей улице будет работать бесплатный WiFi.

Движение транспорта будет закрыто с 21.45 15 июля на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составит оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров. Улица будет передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли 17 июля.

Планируется также закрыть 1-й троллейбусный маршрут и изменить маршрут микроавтобуса номер 316.

Столичному департаменту образования, культуры и спорта поручено подготовить культурную программу, департаменту жилья и окружающей среды — разместить на улице дополнительные контейнеры для мусора, пункты дезинфекции рук и другие элементы безопасности.