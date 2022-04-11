Закрытие доступа к портам ЕС для судов из России не повлияет на Ригу и Лиепаю

Запрет на заход кораблей под флагом РФ в порты Европейского союза (ЕС) не оставит существенного влияния на Рижский и Лиепайский порты, сообщили агентству LETA представители портов.

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Представительница Рижского свободного порта Лиене Озола отметила, что российские суда никогда не составляли значительную часть от общего числа заходящих в порт кораблей ни по объему перевезенных грузов, ни по количеству. Поэтому решение ЕС о запрете на заход российских судов в порты стран блока не повлияет на деятельность Рижского порта.

Согласно обобщенным управлением Рижского порта данным, в 2021 году в порт под российскими флагами вошли 77 судов, которые составляют неполные 3% от общего числа обслуженных в Рижском порту кораблей — их было 2870. Из упомянутых 77 судов 68 были сухогрузами, а девять — танкерами.

Озола отметила, что в предыдущие годы доля российских судов в Рижском порту была похожая.

Также она упомянула, что на судах под флагом РФ ввозились различные насыпные грузы, например, сельскохозяйственные грузы и щебень, а также нефтяные продукты. Российские суда вывозили химические насыпные грузы, торф, древесину, льняное семя и другие грузы.

В основном обслуженные в порту российские корабли были небольшими. Их обслуживают различные порты в регионе Балтийского и Северного морей, пояснила Озола.

В то же время она указала, что в результате решения ЕС грузовым перевозчикам придется выбирать суда другого собственника, и не исключено, что чартерные ставки для судов этого сегмента вырастут из-за меньшего количества доступных кораблей на рынке, но это не относится только к Рижскому порту.

В свою очередь, как сообщила агентству LETA представительница Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) Лига Ратниеце-Кадеге, суда под флагом РФ до сих пор не доминировали в Лиепайском порту, поэтому не ожидается, что решение ЕС существенно повлияет на работу порта и грузовой оборот.

По ее словам, управление Лиепайской СЭЗ тщательно соблюдает установленные санкции, следит за ними и работает в соответствии с Порядком управления санкционными рисками и указом "О методологии анализа рисков для судов и судоходных компаний/владельцев". Это означает, что при получении информации о заявки судна на вход в Лиепайский порт, проводится проверка наличии данных о корабле, его операторе и владельце в санкционных списках.

Новые санкции ЕС, предусматривающие отказ в доступе к портам блока для российских судов, являются решением, которое, как и другие, будет соблюдено, заявила Ратниеце-Кадеге.

Она также сообщила, что в первом квартале 2022 года грузооборот в Лиепайском порту составил 2,045 миллиона тонн, что значительно больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Кроме того, по словам Ратниеце-Кадеше, Лиепайский порт с 90-х годов прошлого века тщательно работал над привлечением местных грузов и связью с городской индустрией. Более 55% грузов в Лиепайском порту — грузы местного происхождения.

Между тем, представительница управления Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня ранее заявила, что российские суда практически не заходили в Вентспилс. В прошлом году порт обслужил шесть таких кораблей.

В свою очередь, говоря про грузы из России и Беларуси, Иевиня сказала, что у руководства порта нет конкретной информации об объеме грузов, к которым относятся санкции, но Вентспилс будет обязательно соблюдать все ограничения. Она подчеркнула, что в худшем случае Вентспилсский порт сократит грузы на две трети. Однако Иевиня отметила, что на данный момент никаких конкретных последствий спрогнозировать нельзя.