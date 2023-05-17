Закрытие Рижского канала из-за Rail Baltica бьет по репутации владельцев прогулочных корабликов

Закрытие из-за строительных работ Rail Baltica Рижского канала в разгар туристического сезона негативно скажется на финансовых показателях и репутации владельцев прогулочных корабликов, поделились с агентством LETA поставщики услуг.

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Член правления Рижского объединения пассажирских судов и член правления SIA Jaunā Vecrīga Янис Уваров объяснил, что сообщение Рижской думы о закрытии для движения канала на участке от Центрального рынка до путепровода на ул. 13 января было получено незадолго до начала туристического сезона, а именно - 2 марта, когда большинство предприятий уже подготовились начать бизнес.

По словам Уварова, их объединение направило в РД письмо, в котором указало, что они не согласны с закрытием канала, но готовы к переговорам, каким образом ситуацию можно разрешить, введя определенные ограничения. Такие, например, были введены, когда шел снов торгового центра Titāniks. Кроме того, в письме было указано, что закрытие канала сейчас негативно скажется не только на финансовых показателях поставщиков услуг, но и на репутации Латвии в глазах местных жителей и иностранных туристов.

Однако, ни Рижская дума, ни строители Rail Baltica на уступки не пошли. Тогда последовало второе письмо с просьбой освободить предпринимателей от арендной платы за использование канала, продлить договора аренды или каким-то другим образом финансово поддержать владельцев судов. Однако, Рижская дума отклонила данные предложения, указав, что проект Rail Baltica принесет Риге больше пользы, кроме того, нет регулирования, которое обязывало бы Рижскую думу компенсировать влияние наложенных ограничений.

"Сейчас каждой группе, каждому агентству, которые зарезервировали прогулки по Рижскому каналу, приходится приносить извинения за то, что заявленный ранее маршрут не будет выполнен в полном объеме, а это просит много нервов", - говорит Уваров.

Руководитель SIA Kanāla motorlaivu kompānija, которое работает под брендом Rigabycanal, Ивета Скане также говорит, что из-за ремонтных работ пришлось столкнуться с недовольством клиентов из-за того, что приходится менять маршруты, а также с техническими расходами, связанными с тем, что судно должно идти против течения. Она также указала, что совокупность всех этих факторов негативно скажется на результатах работы компаний.

Самые хорошие дни для владельцев прогулочных корабликов - когда в городе проходят крупные мероприятия, например, чемпионат мира по хоккею или Праздник песни и танца. Также наплыв клиентов наблюдается, когда в Ригу заходят круизные лайнеры.

Как сообщалось, во время строительных работ Rail Baltica с 8 мая по 15 сентября будет закрыто движение прогулочных корабликов на одном промежутке Рижского городского канала.

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Планируется перестроить мосты через Городской канал на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня. В связи с этим движение корабликов на участке между мостами будет закрыто до середины сентября.

Движение судов в канале может быть восстановлено до указанного времени, если работы будут завершены быстрее.