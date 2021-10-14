Закрытие в 21 час и разделение на зоны: Минэкономики уточнило порядок работы торговых центров

Правительство уточнило условия работы для торговых мест во время чрезвычайной ситуации, сообщает Министерство экономики.

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Для уменьшения скопления людей в поздние вечерние часы в торговых центрах их время работы сокращается до 21.00. Это ограничение не распространяется на магазины первой необходимости — продуктовые магазины, аптеки (включая ветеринарные аптеки), магазины оптики, зоомагазины, места торговли прессой, магазины с гигиеническими товарами, места оказания телекоммуникационных услуг, а также заправочные станции. Все остальные места торговли и оказания услуг могут быть открыты с 6.00 до 21.00.

Также отмечается, что торговые услуги в эпидемиологически небезопасной среде могут оказываться в закрытых помещениях только в том случае, если поток посетителей полностью отделен от так называемой зеленой зоны. Кроме того, у заведения должен быть отдельный вход.

Правительство уточнило и условия работы торговых центров в выходные и праздничные дни. В эти дни в супермаркетах (площадь помещений более 1500 квадратных метров и более пяти торговых точек) работать могут те магазины, у которых есть отдельный вход. Также они должны обеспечивать отделение потока посетителей от общих зон торгового центра.

В торговых центрах в выходные и праздничные дни разрешено только оказание услуг первой необходимости: работать могут филиалы банков, места по ремонту обуви, химчистки и места общепита, предлагающие еду навынос.

Также торговые центры должны разделить потоки посетителей по разным зонам эпидемиологической безопасности. Переболевшие и вакцинированные жители смогут пользоваться всеми зонами торгового центра при наличии сертификата. Для посещения эпидемиологически небезопасной зоны сертификат не нужен.

Управляющие торговыми центрами обязаны размещать для посетителей информацию о режиме безопасности на конкретной территории и организовывать контроль между этими зонами. Также необходимо обеспечить проверку ковид-сертификатов у входов в безопасные зоны.