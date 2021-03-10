Закрыто дисциплинарное дело на чиновника NVD по поводу закупок вакцин Pfizer
Foto: Saeimas administrācija

Министерство здравоохранения приняло решение закрыть дисциплинарное дело на заместителя главы Отдела закупок Национальной службы здравоохранения (NVD) Айнара Лацбергса. Как пояснил руководитель Минздрава Даниэль Павлютс, в ходе выяснения обстоятельств закупки Латвией вакцин BioNTech/Pfizer противоправных действий со стороны Лацбергса выявлено не было. Об этом сообщает LETA.

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Ранее Павлютс пояснял, что служебная проверка затронет все закупки вакцины, которые связаны с формированием портфеля вакцин с осени и зимы прошлого года. Цель проверки — искоренить любые сомнения о том, что остались какие-либо эпизоды, например, со второй дополнительной закупкой вакцин Pfizer уже в декабре, и выяснить, есть ли еще какие-то ситуации, в которых, необходимо оценивать применение, например, дисциплинарной ответственности по отношению к тем, кто принимал решения.

Павлютс инициировал одну проверку в связи с первыми закупками BioNTech-Pfizer, в рамках которых Латвия закупила меньше вакцин, чем было доступно. По результатам этой проверки министр возбудил дисциплинарное дело против заместителя отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения Айнара Лацберга и госсекретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко. Чиновникам может грозить понижение в должности или увольнение.

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