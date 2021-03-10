Закрыто дисциплинарное дело на чиновника NVD по поводу закупок вакцин Pfizer

Министерство здравоохранения приняло решение закрыть дисциплинарное дело на заместителя главы Отдела закупок Национальной службы здравоохранения (NVD) Айнара Лацбергса. Как пояснил руководитель Минздрава Даниэль Павлютс, в ходе выяснения обстоятельств закупки Латвией вакцин BioNTech/Pfizer противоправных действий со стороны Лацбергса выявлено не было. Об этом сообщает LETA.

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Ранее Павлютс пояснял, что служебная проверка затронет все закупки вакцины, которые связаны с формированием портфеля вакцин с осени и зимы прошлого года. Цель проверки — искоренить любые сомнения о том, что остались какие-либо эпизоды, например, со второй дополнительной закупкой вакцин Pfizer уже в декабре, и выяснить, есть ли еще какие-то ситуации, в которых, необходимо оценивать применение, например, дисциплинарной ответственности по отношению к тем, кто принимал решения.

Павлютс инициировал одну проверку в связи с первыми закупками BioNTech-Pfizer, в рамках которых Латвия закупила меньше вакцин, чем было доступно. По результатам этой проверки министр возбудил дисциплинарное дело против заместителя отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения Айнара Лацберга и госсекретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко. Чиновникам может грозить понижение в должности или увольнение.