Закрыто отделение Covid-19 в Балвской больнице
Foto: LETA

В Балвской больнице закрыто отделение для больных Covid-19, на заседании правительства сообщила руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга, передает LETA.

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Хейберга рассказала, что число госпитализированных пациентов Covid-19 продолжает снижаться и нагрузка на койки сейчас составляет 41%. 75% нагрузка сохраняется только в Добельской больнице.

Из-за снижения числа пациентов принято решение закрыть коронавирусное отделение в Балвской больнице. Кроме того, перепрофилирована под других пациентов часть коек в Клинической университетской больнице им. Страдиня, Резекненской больнице и Даугавпилсской региональной больнице. Хейберга отметила, что сохраняется высокая нагрузка на терапевтические койки, поэтому до сих пор в силе чрезвычайная ситуация в медицине.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) указал, что ведомство оценивает возможность отменить чрезвычайную ситуацию в медицине, однако сейчас наблюдается наплыв пациентов, чья госпитализация не связана с Covid-19.

Как уже сообщалось, на этой неделе Больница им. Страдиня закрыла одно из трех отделений для пациентов Covid-19. Тем не менее многие медики с беспокойством ждут осень.

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