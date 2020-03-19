Закрывается детский садик в Катлакалнсе: у матери воспитанника выявлен Covid-19

Группа кризисного управления Кекавского края решила до 2 апреля закрыть детский сад Bitīte в Катлакалнсе, потому что от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получена информация, согласно которой у мамы одного из воспитанников констатирован Covid-19. Этот ребенок в последний раз посещал детсад 13 марта.

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В этом детском саду работает одна столовая, которую посещают все дети и сотрудники, поэтому имеется вероятность переноса инфекции. Чтобы снизить риск инфицирования, решено временно закрыть Bitīte с 19 марта до 2 апреля, провести в учреждении дезинфекцию, а всех сотрудников и детей отправить на 14-дневный домашний карантин, сообщили порталу Delfi в самоуправлении.

О случае заболевания руководителя Bitīte в четверг, 19 марта, проинформировал ЦПКЗ, который предоставил необходимые рекомендации о дальнейших действиях. Детсад оперативно направил в ЦПКЗ информацию обо всех детях конкретной группы и воспитателях, контактировавших с ребенком 13 марта.

Сейчас выявляются работники и все родители, дети которых посещали садик в тот день. Родители могут связаться с директором Bitīte по телефону 29469781 или управлением образования, культуры и спорта по телефону 28233615.

Как информирует ЦПКЗ, у ребенка, у мамы которого подтвержден Covid-19, анализы показали негативный результат. Мама не была за границей, а контактировала с человеком с коронавирусом.