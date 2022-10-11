Закрывается почтовое отделение Sakta

Из-за стремительно растущих расходов на содержание почтового отделения Sakta в Риге и уменьшения числа клиентов, пользующихся услугами очно, Latvijas Pasts приняло решение до конца 2023 года реорганизовать это отделение, прекратив работу в этих помещениях.

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Клиентам почтового отделения Sakta предлагается пользоваться услугами ближайших трех отделений. Эти отделения находятся: 10-е — на ул. Элизабетес 41/43, 11-е — на ул Марияс 20, 50-е — в торговом центре Origo на Привокзальной площади 2.

Работникам отделения Sakta предложат также трудоустройство в других отделениях.

Sakta — одно из почтовых отделений, расположенных в историческом центре Риги, все эти отделения находятся неподалеку друг от друга. За последние три года, на которые пришлась и пандемия, поток клиентов Sakta сократился на 70%. Это связано как со сменой привычек жителей, так и с возможностью получать целый ряд услуг удаленно, не посещая почтовое отделение. Одновременно стремительная инфляция и рост цен на энергоресурсы повысила расходы на содержание двухэтажного почтового отделения площадью в 281 кв. метр. Использовать все помещения для обслуживания клиентов эффективно не позволяет планировка.