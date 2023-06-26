Закупка для НВС: Госконтроль призывает создать независимую комиссию для оценки ответственности должностных лиц
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Государственный контроль обратился к министру обороны Инаре Мурниеце и премьер-министру Кришьянису Кариньшу с призывом обеспечить независимую оценку ответственности должностных лиц, вовлеченных в закупку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС), сообщили в Госконтроле.

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В целях обеспечения независимой, объективной, справедливой и всесторонней оценки ответственности Госконтроль призывает начатые и последующие проверки и дисциплинарные дела по оценке ответственности должностных лиц, участвовавших в планировании и осуществлении закупки "Услуга логистики по поставке продовольствия для нужд НВС" возложить на межведомственную следственную комиссию, формируемую вне Министерства обороны.

В ходе ревизии были выявлены существенные нарушения в планировании и осуществлении закупки, в результате чего был заключен договор, не отвечающий интересам государства, а поставка продуктов питания НВС осуществлялась с нарушением положения Закона о государственных закупках и законодательной нормы о предотвращении растраты финансовых средств и имущества государственных лиц.

По окончании проверки Госконтроль призвал оценить ответственность должностных лиц на всех уровнях, не ограничиваясь оценкой ответственности должностных лиц Государственного центра логистики и закупок в сфере обороны и НВС, а оценить ответственность Министерства обороны.

Так как госсекретарь Минобороны и заместитель госсекретаря в вопросах обеспечения были напрямую вовлечены в реализацию закупки, а также в закупке участвовал ряд должностных лиц ведомства, по мнению Госконтроля, могут быть ограничены возможности оценки ответственности соответствующих должностных лиц. Было бы важно обеспечить, чтобы ответственность не оценивалась в одностороннем порядке и чтобы к оценке ответственности не привлекались должностные лица, чьи собственные действия или бездействие подлежат оценке, а также те, кто могут быть заинтересованы в результатах оценки ответственности, или лица которые работают в подданстве упомянутых должностных лиц.

Член совет Госконтроля Кристине Яунземе отметила, что всестороннее и объективное выяснение ситуации в нынешних обстоятельствах невозможно, если не оценивается роль госсекретаря Минобороны, его заместителя в вопросах обеспечения, должностных лиц Департамента политики оборонных инвестиций и обеспечения и других должностных лиц Минобороны. "Поэтому призываем к созданию независимой комиссии под эгидой Государственной канцелярии для объективной и всесторонней оценки ответственности причастных", — подчеркнула Яунземе.

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Ревиденты Госконтроля ранее заявляли, что в планирование закупок в рабочих группах, формируемых приказами министра обороны, не является привычной практикой. Результат закупки является естественным следствием несоблюдения правил многоуровневого планирования и осуществления закупок, установленных Минобороны.

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