Закупка многоразовых масок для школьников потребует более 4,5 млн евро из госбюджета

До сих пор государство покупало такие защитные средства для учащихся по цене 1,38 евро за одну маску. В 2021/2022 учебном году для обеспечения очного образования потребуются 3 312 344 маски.

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Маски нужно менять регулярно, а покупка такого необходимого теперь элемента "школьной формы" затратна для родителей. Поэтому Кабинет министров решил обеспечить учащихся и педагогов многоразовыми масками за госсчет.

С сентября до декабря 2021 года потребуются, по подсчетам Министерства образования, 946 384 маски для учащихся. Закупка этих масок потребует 1,3 млн евро.

С января по июнь понадобятся еще 2 365 960 масок. На этот раз за маски придется заплатить еще 3,36 млн евро.

Итого: в новом 2021/2021 году учебном году потребуется 3 312 344 маски, из которых 1 357 720 маски маленького размера, а 1 954 624 большого. Общая сумма, которая государству придется выложить за покупку масок — 4,57 млн евро.

Министерство образования произвело расчет исходя из того, что в грядущем учебном году — 209 рабочих дней (включен и июнь, когда проводятся экзамены и консультации). Маску многоразового использования можно стирать 30 раз. При этом стирать эту маску необходимо каждый день. В течение дня, исходя из рекомендаций, ученику потребуются 2 маски. Все эти подсчеты означают, что каждый школьник должен быть в учебном году обеспечен 14 многоразовыми масками.

Напомним, что с 1 сентября все учащиеся, находясь в помещении общего пользования школы, должны будут носить маски, закрывающие рот и нос. Не носить маску в учебном классе разрешено только школьникам, у которых есть "ковидный" сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни — вне зависимости от того, сколько детей в этом классе привиты. Невакцинированным школьникам придется сидеть на уроках в маске.

Поскольку учащиеся 1-3-х классов еще только осваивают навыки коммуникации и чтения, а маски, закрывающие рот и нос этому не способствуют, то самым младшим школьникам разрешено не использовать маски в учебном помещении на уроках.