Закупка продовольствия для армии на 220 млн евро: наказаны еще четыре должностных лица

Министерство обороны приняло решение наказать еще четырех ответственных должностных лиц в связи с нарушениями, допущенные при проведении закупки продовольствия для нужд армии. Об этом агентству LETA сообщили в Минобороны.

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Четыре ответственных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, им назначено наказания — удержание месячной заработной платы на определенный срок. Размер взыскания отличается от тяжести совершенного правонарушения и других обстоятельств, признанных существенными при назначении дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное дело в отношении одного должностного лица находится в производстве и продлено на неопределенный срок в связи с длительным отсутствием должностного лица.

Министерство обороны не называет имен должностных лиц, которые подверглись взысканиям. Также не называются должности, которые они занимают.

Ранее сообщалось, что в связи с нарушениями при закупке логистических услуг по поставке продовольствия для нужд армии глава, потеряли посты два должностных лица. Это глава конкурсной комиссии Эрик Эзериньш, который в разгар скандала сложил партбилет Национального объединения, а также начальник Отдела закупок и договоров Управления снабжения Штаба руководства обеспечением Национальных вооруженных сил (НВС) Имантс Фрейбергс. Известно также, что с еще одним представителем НВС, чье имя не называется, было решено не продлевать договор об оказании профессиональных услуг.

Сообщалось также, что двум представителям оборонной отрасли объявлены выговоры, имена этих людей также не называются.

В июле правительство решило создать междисциплинарную комиссию, которая даст оценку ответственности должностных лиц, имевших отношение к закупке. Комиссию возглавил глава Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Скандальный контракт о закупке Министерством обороны продовольствия на сумму в 220 млн евро для нужд армии должен быть расторгнут, поскольку не отвечает потребностям Национальных вооруженных сил, заявил в июне этого года глава Госконтроля Роландс Ирклис. Грубейшие нарушения, допущенные на всех этапах проведения закупки, свидетельствуют о том, что при возникновении действительно кризисной ситуации государство не смогло бы обеспечить армию продовольствием.

Министерство обороны достигло договоренности с предприятием Zītari LZ о досрочном расторжении контракта об обеспечении продовольствием Национальных вооруженных сил (НВС), сообщила в июне глава ведомства Инара Мурниеце. В том числе, достигнуто соглашение о том, что коммерсант не будет предъявлять Министерству обороны никаких претензий, а государство соответственно не понесет никаких убытков. Сейчас Минобороны ведет работу по организации новой закупки.

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В декабре прошлого года, напомним, компания Zītari LZ, зарегистрированная в Ройе, выиграла в конкурсе и получила контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет. На тот момент существующая уже 31 год компания Zītari LZ принадлежала Лауре Зелтине и Модрису Супе.

Конкурсные и закупочные процедуры происходили в "пересменке" между двумя министрами обороны. Так до 14 декабря 2022 года Министерство возглавлял Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!). По итогам выборов в 14-й Сейм Attīstībai/Par!, не преодолев 5%-й барьер, утратила представительство в парламенте, и соответственно, политическая сила не вошла в состав второго Кабинета министров Кришьяниса Кариньша. В правительстве, созданном после выборов, только в декабре, должность министра обороны досталась Инаре Мурниеце (Национальное объединение). Контракт был заключен в декабре прошлого года.

3 марта Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовный процесс для применения уголовно-процессуальных методов проверки факта совершения уголовных правонарушений в ходе процедуры закупки в период с 18 октября 2021 года по 10 января текущего года. Уголовный процесс возбужден по трем статьям Уголовного закона: за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение не разглашаемых сведений.