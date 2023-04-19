Закупка продовольствия для нужд армии на сумму в 220 млн евро: некий чиновник освобожден от должности

К одному из должностных лиц, связанных с закупкой продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) применено дисциплинарное взыскание — он освобожден от занимаемой должности, сообщило в пресс-релизе Министерство обороны. Имя должностного лица не называется.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По результатам служебной проверки, проведенной Министерством обороны, и заключения дисциплинарной комиссии по расследованию, к одному должностному лицу, которое было связано с закупкой "Услуги логистики по доставке продовольствия для нужд НВС", организованой Государственным центром логистики и закупок в сфере обороны, применено дисциплинарное взыскание — освобождение от занимаемой должности.

В своем отчете комиссия по расследованию дисциплинарного дела указала, что в действиях конкретного должностного лица констатировано дисциплинарное нарушение, связаннное с неисполнением должностных обязанностей, что привело к нанесению существенного ущерба государственных интересов. Конкретное должностное лицо уже ранее отстраняли от должности на время расследования дисциплинарного дела.

Напомним, что в феврале этого года в ответ на опубликованную в масс-медиа информацию министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) поручила провести проверку закупки продуктов питания для армии на сумму 220 миллионов евро. Министерство обороны также направило документы, связанные с процессом закупки, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Министерство обороны находится в процессе расторжения договора с компанией Zītari LZ, которой ранее былa доверена доставка продовольствия для Национальных вооруженных сил, заявил на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Закупка была начата еще при прежнем министре обороны — Артисе Пабриксе (Attīstībai/Par!). В марте стало известно, что возглавлял конкурсную комиссию некий Эрик Эзериньш, состоявший в Национальном объединении (позже он оставил партийные ряды). Эзериньш к тому же оказался сыном прежде многолетнего спонсора и "серого кардинала" Нацобъединения Нормунда Лакучса.

Победитель конкурса на поставку продовольствия — компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое. По информации агентства LETA, существующая уже 31 год компания сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе. Истинным бенефициаром является Зелтиня, которая также возглавляет правление. В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, а прибыль — 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, а компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В "доковидном", что принципиально для предприятия, занятого в сфере общепита, 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль — 31 800 евро. В предыдущие три года оборот компании превышал 2 млн евро в год.

Компания имеет четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое, паб, кафе и пиццерию в Вентспилсе. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств — четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.

В отчете руководства предприятия за 2021 год указано, что компания в основном оказывает услуги общепита Rīgas satiksme, пунктах общепита, столовой Средней школы Рои, а также оказывает услуги общепита другим юридическим и физическим лицам. В 2021 году на хозяйственную деятельность компании существенно повлияла и ограничила пандемия Covid-19, а также меры по ограничению ее последствий. В 2021 году компания получила государственную поддержку для компенсации падения оборотных средств, что обеспечило наличие оборотных средств и финансовую стабильность компании.