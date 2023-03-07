Закупка продуктов на 220 миллионов евро: Минобороны выявила нарушения, будет начато служебное расследование

В ходе проверки закупки продовольствия для армии на сумму в 220 миллионов евро Министерство обороны выявило конкретные несоответствия и явные нарушения, в связи с чем было принято решение о начале служебного расследования в отношении конкретных должностных лиц. Также будет принято решение об их отстранении от работы на время расследования, сообщила на пресс-конференции министр обороны Инара Мурниеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также будет проведена углубленная служебная проверка всех должностных лиц, имеющих отношение к данной закупке.

Мурниеце пояснила, что в ходе проверки Минобороны была проведена первоначальная оценка заключенного договора. В результате ведомство пришло к выводу, что сумма запланированного контракта не соответствует сумме, предусмотренной в бюджете Национальных вооруженных сил (НВС).

Заказчик должен был выяснить, доступна ли заказанная сумма. Также не соблюдался внутренний порядок. По словам министра, в этой сфере допущены нарушения.

Минобороны пришло к выводу, что закупочная комиссия не обеспечила равного и недискриминационного отношения и позволяла создавать преимущества для конкретного предприятия.

"Таких денег нет в оборонном бюджете, на который производилась закупка. Это одно из самых грубых нарушений, которое было выявлено в сфере закупок", — заявила Мурниеце.

Документы переданы правоохранительным учреждениям для дальнейшего изучения, отметила министр.

"Нам поступила просьба от правоохранительных учреждений не предоставлять дополнительную информацию, чтобы в дальнейшем можно было проводить необходимые проверки", — добавила она.

Отвечая на вопрос о том, в отношении кого начато расследование, Мурниеце не стала называть конкретных лиц, однако упомянула, что это вся закупочная комиссия и должностные лица, имеющие отношения к этой закупке.

Она также не стала отвечать на вопрос о том, следует ли оценивать предполагаемое бездействие экс-министра обороны Артиса Пабрикса. Мурниеце подчеркнула, что все документы переданы в правоохранительные учреждения.

По словам Мурниеце, от должности может быть отстранено два чиновника.

"В оборонном бюджете таких денег, на которые была произведена закупка, нет. Это одно из самых грубых нарушений, выявленных в закупке. Мы видим, что этот договор подписали ряд должностных лиц, и удивительно, как это вообще было возможно", — заявила Мурниеце.

Госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс на вопрос о своей ответственности в этой закупке заявил, что сумму в 220 миллионов евро он увидел в СМИ.

Он сказал, что в момент, когда закупочная комиссия приняла решение о заключении договора на такую сумму, необходимо было сообщить и соответственно спросить, можно ли вообще заключать такой договор, однако это было сделано без ведома других вовлеченных сторон.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ выиграла контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) на ближайшие пять лет.

В Минобороны пояснили, по каким критериям была выбрана фирма Zītari LZ, однако Мурниеце поручила провести проверку продовольственного снабжения армии. Также известно, что еще осенью 2022 года Минобороны отправило документы, связанные с процессом закупок, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Мурниеце в интервью телеканалу TV3 сообщила, что в принятии решения о закупке продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро участвовал тогдашний министр обороны Артис Пабрикс.

В настоящее время KNAB изучает документы о закупке продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро.

По информации Firmas.lv, компания Zītari LZ основана в 1992 году, в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Настоящим бенефициаром является Зелтиня, которая также является председателем правления компании. В базе данных KNAB указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Latvijas attīstībai" 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах он пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании Zītari LZ составил 562 498 евро, а прибыль — 141 546 евро. Годом ранее оборот фирмы был 797 051 евро, но она работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль — 31 800 евро, а в 2018-м оборот был 2 314 098 евро и прибыль — 160 985 евро. В предыдущие годы обороты компании тоже превышали два миллиона евро.

Компания Zītari LZ имеет четыре столовые в Талсе и Риге, бистро в Рое, паб, кафе и пиццерию в Вентспилсе. У предприятия имеется девять транспортных средств — четыре легковых автомобиля, четыре грузовика и один прицеп.

В отчете предприятия за 2021 год указано, что Zītari LZ в основном оказывает услуги общественного питания для Rīgas satiksme, пунктах общественного питания и столовой средней школы в Рое, а также другим юридическим и физическим лицам.

В 2021 году на хозяйственную деятельность компании существенно повлияла и ограничила пандемия Covid-19 и меры по ограничению ее последствий. В 2021 году фирма получила государственную поддержку для компенсации падения оборотных средств, что обеспечило наличие оборотных средств и финансовую устойчивость компании.

Ранее сообщалось, что с Zītari LZ был заключен договор о создании логистической системы, объединяющей ряд производителей продуктов питания и других коммерсантов, для обеспечения продовольствием всех подразделений НВС на всей территории Латвии. Согласно контракту, компания также должна предоставить необходимые запасы продовольствия. В соглашении оговорены обязательства компании по обеспечению производства и поставок продуктов питания, необходимых для армии в случае войны.