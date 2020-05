Закупленные Латвией маски из Китая вызывают вопросы: сертификат отозван, маркировка не совпадает

В конце марта спецрейс airBaltic доставил из Китая в Латвию груз стоимостью около миллиона евро: почти 900 000 масок для лица и 80 000 респираторов. Министр здравоохранения Илзе Винькеле и другие представители минздрава утверждали, что маски обладали всеми необходимыми сертификатами качества. Однако редакция "DELFI TV с Янисом Домбурсом" выяснила, что эта история вызывает много вопросов.

Латвийские власти (изначально — Служба неотложной медицинской помощи и Госагентство здоровья, затем процесс переняли Минобороны и Центр оборонных военных объектов и закупок) заключили договор с ООО GP Nord, которое представляет Томс Зелтиньш. С учетом дополнительных расходов на доставку груза из Китая в Латвию при содействии авиакомпании airBaltic общая сумма договора составила 869 482 евро. Цена одной хирургической маски — 0,548482 евро, одного респиратора — 3,01 евро.

Однако 27 марта польская компания IRC Polska, которая занимается аккредитацией товаров, отозвала все сертификаты на маски, выданные в период с 1 по 26 марта и относящиеся к связанным с Covid-19 товарам. Таким образом, в ночь на 29 марта, когда в Латвии приземлился первый самолет airBaltic c грузом масок и респираторов из Китая, все сертификаты на них уже считались недействительными. Более того, в заявлении на сайте IRC Polska особо подчеркивалось, что выданные на основании проверок Shanghai MICEZ Equipment Testing&Technical Co., LTD являются "недействительными или подделанными".

Проверка DELFI указанных в договоре Латвии с GP Nord сертификатов по базе данных ICR Polska подтверждает, что документы с данными номерами сейчас считаются "несуществующими, недействительными или поддельными". А лаборатория Shanghai MICEZ Equipment Testing&Technical Co., LTD не указана в списке официальных лабораторий по тестированию масок, составленном властями Китая.

Председатель правления GP Nord Томс Зелтиньш пояснил Delfi TV, что ICR Polska из-за выявленных массовых подделок китайцами документации аннулировало все выданные СЕ-сертификаты, в результате чего "досталось" и производителю масок Henan Bianou Trading Co, LTD. Предприятие стало заложником ситуации, но в итоге добилось получения через тот же ICR Polska новых сертификатов — для проверки привлекли другую лабораторию.

Зелтиньш также отметил, что производитель масок входит в "белый список" поставщиков китайских официальных структур. Однако журналистам Delfi TV не удалось обнаружить в опубликованном в интернете списке компанию с таким же названием. Кроме того, как отмечает Delfi TV, указанная в договоре СЕ-маркировка, призванная гарантировать безвредность товара, не совпадает с изображениями респираторов, производимых на соответствующем заводе в Китае.

Госсекретарь министерства здравоохранения Эдгарс Лабсвирс, комментируя публикацию, в своем твиттер-профиле сообщил, что на самом деле сертификаты производителей в силе, а GP Nord гарантирует качество в течение 24 месяцев после поставки товаров. "Маски получили более 1500 учреждений. Жалоб по поводу качества мы не получали", — отметил Лабсвирс.