"Закупок вагонов пока нет". Кандидаты в президенты Латвии о судьбе граждан России, которых лишат ВНЖ

Как можно за 30 лет не выучить латышский язык? Это была первая реакция всех трех кандидатов в президенты на вопрос о перспективах выдворения граждан России, бывших (не)граждан ЛР, которые не смогут получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Впрочем, каждый из них в программе программы Nākamais, lūdzu! на Delfi TV рисовал дальнейший сценарий со своей степенью туманности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Принятые в прошлом году поправки к Иммиграционному закону со 2 сентября аннулируют автоматический постоянный ВНЖ граждан России, бывших (не)граждан Латвии.

Необходимо до этого срока подать документы на статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Для этого попавшие под поправки люди до 75 лет должны сдать экзамен на категорию А2, что не у всех получается. Есть опасность также задним числом не удовлетворить и требованию по постоянному пребыванию в Латвии последних пять лет. Не получив новый статус, граждане России могут остаться без легальной причины находиться на территории Латвии.

Уже осенью может актуализироваться вопрос о том, готово ли государство выдворять из страны пожилых граждан России. Как видят решение сложившейся ситуации кандидаты в президенты страны?

Эдгарс Ринкевичс: каждый случай - индивидуально



"Ситуация чрезвычайно странная… Эти люди живут здесь долгие годы, язык можно было бы выучить. Нет, может быть, ничего плохого в том, что люди, которые подали заявки на экзамен, не сдадут его сразу, проявят желание сдать повторно. Тут я вижу волю быть частью Латвии, работать. Но что делать с теми, кто вообще не идет на экзамен?" — задался вопросом Ринкевич.

Он считает, что каждый случай нужно оценивать индивидуально, "поскольку это стандарт прав человека". В случае, если при такой индивидуальной оценке будут выявлены угрозы национальной безопасности, то это "вопросом, что делать с этим конкретным человеком, должны заниматься спецслужбы".

"Сейчас со стороны так называемых "русских" партий есть некорректные попытки просто запугать людей. Я лично считаю, что люди должны сдавать экзамен, должны знать язык. Нужно оценивать каждый случай индивидуально, почему и что происходит. Возможно, есть медицинские или иные препятствия", — сказал глава МИД, дав понять, что дискуссия в Сейме продолжается.

"Я не слышал, чтобы Министерство внутренних дел готовилось закупать вагоны", — ответил Эдгар Ринкевич на прямой вопрос о том, будут ли уже в сентябре массовые выдворения из Латвии граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку.

Полное интервью с кандидатом - "О цене ни с кем не говорил". Ринкевич о своих шансах на пост президента, "наших" русскоязычных и "выходе из шкафа" - здесь.

Улдис Пиленс: Хорошо, что начался процесс знакомства с языком

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



Кандидат от "Объединенного списка" не дал прямого ответа на вопрос, что государство должно делать с гражданами России, которые не сдадут латышский язык и лишатся постоянного вида на жительство в Латвии.

Кандидат в президенты выразил сожаление, что, спустя более 30 лет после восстановления независимости, все еще есть люди, не владеющие латышским языком, который есть и будет единственным государственным языком. Пиленс позитивно оценивает то, что "начался процесс", но избегает прогнозов — надо дождаться результатов экзаменов, не стоит запугивать людей.

"Президент не должен избегать болезненных тем. Если мне выпадет честь быть избранным президентом, то ни один серьезный вопрос, затрагивающий общество, не будет отложен", — такой максимально широко интерпретируемый комментарий дал Улдис Пиленс.

Полное интервью с кандидатом - Консервативные ценности, один госязык, победа Украины. И гражданское партнерство: о чем говорил Пиленс в студии Delfi TV - здесь.

Элина Пинто: дать шанс выучить латышский



Элина Пинто предложила четко и неуклонно стоять на принципе, что единственный и объединяющий государственный язык Латвии — латышский. При этом она считает важным дать возможность людям, попавшим в такие обстоятельства, освоить латышский язык. "Это не всегда возможно в предусмотренный короткий период из-за нехватки учителей и курсов".

Пинто предлагает оценить каждый индивидуальный случай, когда человек не сдал языковой экзамен: "Выразил ли он желание освоить язык, готов ли продолжить сдачу, если до того не получилось, а также взвесить, если ли угроза государству в случае, если этим людям дадут возможность продолжать жить в Латвии и учить язык. Определенно нельзя допустить, чтобы без такой оценки огромная группа людей была куда-то перемещена, даже неизвестно куда".

Будь она президентом, Пинто полагалась бы на внутренние службы Латвии и привлеченных международных экспертов, которые найдут лучшее решение.

Полное интервью с кандидатом - "Зовите меня наивной!". Кандидат Элина Пинто: разрыв с Левитсом, однополые союзы, шанс по ВНЖ и единая нация - здесь.

В понедельник, 29 мая, в 13.00 в студии Delfi TV пройдут дебаты в прямом эфире всех трех кандидатов в президенты Латвии на острые темы. Смотреть здесь!