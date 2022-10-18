Замена лампочек и отключение уличного освещения: как школы экономят энергоресурсы?

В связи с ростом цен на энергоресурсы и самоуправления, и образовательные учреждения ищут решения по сокращению потребления электроэнергии, газа и горячей воды. Представители некоторых школ признают, что можно экономить энергию, но есть опасения, можно ли будет зимой в школах с плохой вентиляцией сбалансировать требования по энергосбережению с требованиями качества воздуха. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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В Рижской средней школе Тейки решили экономить следующим образом: в некоторых помещениях общего пользования включено не полное освещение, а только половина светильников.

Директор школы Гуна Пудуле сообщила, что это одна из нескольких мер для сокращения счетов за электричество.

"Вечером после всех тренировок выключаем освещение. Приходится делать это вручную. Выключаем и светящуюся вывеску Rīgas Teikas vidusskola. Потом понемногу заменяем лампы накаливания на LED. Это тоже не так просто, потому что надо менять всю систему как таковую, туда нужно вкладывать дополнительные средства", — пояснила Пудуле.

Она отметила, что электроэнергия также является главным, на чем школа может сэкономить. По сравнению с сентябрем прошлого года сэкономлено более четырех тысяч киловатт-часов. С теплой водой сложнее, ведь она нужна и на кухне, и в туалетах. Сэкономить больше нельзя и на отоплении. Однако здесь на помощь пришло самоуправление: муниципалитет установил более низкую температуру в помещениях, а в выходные дни она еще ниже.

Пудуле также признала, что, как и во многих других местах, в Рижской средней школе Тейки устаревшая и не очень хорошая вентиляция. А при и без того более низкой температуре в помещении даже в самые холодные месяцы зимы придется открывать окна, чтобы соответствовать требованиям качества воздуха.

За это время многие муниципалитеты разработали рекомендации по экономии энергии для образовательных учреждений. Это также было сделано в столице. Директор Рижского агентства энергетики Янис Икауниекс пояснил, что образовательные учреждения обязаны снизить температуру в будние дни на один градус по сравнению с предыдущим периодом, а в выходные дни и ночные часы — на 4%. Так надеются сэкономить 15% энергии. В настоящее время агентство работает над поиском путей экономии в отдельных школах.

В свою очередь, глава сегмента бизнес-клиентов компании Enefit Эдгар Цветков отметил, что возможности экономии для школ делятся на две части — есть краткосрочные и среднесрочные решения.

В среднесрочной перспективе школы, если у них будет достаточно средств, могут даже подумать об установке солнечных батарей, а также о смене освещения на LED-оборудование.

"Первый, самый простой, это выключение света в неиспользуемых помещениях. Например, во время обеденных перерывов не требуется освещение во всех помещениях. Также можно ограничить использование электроприборов, было бы очень хорошо, если бы бытовые приборы были отключены, когда они не нужны. А если есть возможность, то можно и снизить температуру отопления, например, по вечерам, на выходных", — пояснил Цветков.

Кроме того, в краткосрочной перспективе школы могут пересмотреть свою стратегию закупок электроэнергии. То есть им, необходимо потратить время на оценку всех вариантов, чтобы выбрать тот, который поможет сэкономить много денег в долгосрочной перспективе.