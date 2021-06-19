Замена скамеек на Лимбажской эстраде будет стоить 13 915 евро

За 13 915 евро будут заменены скамейки на Лимбажской эстраде, сообщила агентству LЕТА специалист по связям с общественностью Лимбажского самоуправления Айя Камала.

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Лимбажское самоуправление подписало договор о замене скамеек на Лимбажской эстраде 14 июня этого года.

В результате проведенного Лимбажским самоуправлением исследования цен, замену скамеек на эстраде за 13 915 евро произведет Metāla alianse.

Замену скамеек планируется завершить до 15 июля текущего года.

По информации Firmas.lv, оборот Metāla alianse в прошлом году составил 2 625 977 евро, а прибыль — 47 963 евро.