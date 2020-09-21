Замещать Левитса в Суде ЕС до осени 2024 года будет судья Зиемеле

Покидающая должность председателя Конституционного суда Инета Зиемеле приступит к работе в Суде Европейского союза (ЕС) после принесения присяги 6 октября.

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Совет ЕС 2 сентября избрал Зиемеле на пост судьи Суда ЕС на оставшийся срок полномочий бывшего судьи Суда ЕС Эгила Левитса - до 6 октября 2024 года.

Со 2 октября до избрания нового председателя Конституционного суда его функции после ухода Зиемеле будет выполнять заместитель председателя Санита Осипова.

Сейму теперь предстоит принять решение о назначении нового судьи Конституционного суда, а членам суда необходимо будет избрать нового председателя.