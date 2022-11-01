Заместителем секретаря Сейма избрана депутат Ненашева

Во вторник депутаты 14-го Сейма избрали заместителем секретаря Сейма представителя партии "Прогрессивные" Антонину Ненашеву.

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На должность заместителя секретаря претендовали также представитель партии "За стабильность!" Светлана Чулкова и Линда Лиепиня из партии "Латвия на первом месте".

Представитель счетной комиссии Рихард Колс сообщил, что кандидатуру Ненашевой поддержали 79 депутатов, Лиепини — девять, Чулковой — 10 парламентариев.

Ненашева в 2020 году политик была избрана в Рижскую думу на внеочередных выборах от объединенного списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных".