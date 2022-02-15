Заместители табака чаще привлекают молодых людей — кажутся менее вредными
Foto: Scanpix/AP/LETA

Продукты, замещающие табак, больше всего привлекают именно молодых курильщиков, потому что они ошибочно считают, что это не так вредно. Об этом агентству LETA рассказал руководитель ассоциации врачей-пульмонологов Алвис Крамс.

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В реальности все вещества, которые находятся, например, в электронных сигаретах — глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и многие другие — становятся токсичными при нагреве. Опасность увеличивает и тот факт, что об этих курительных веществах известно сравнительно мало, объясняет Крамс. А разные вкусы и запахи — это то, то привлекает молодых людей и даже детей.

По мнению врача, нужно более тщательно следить за нарушениями существующих правил продажи курительных веществ — сейчас игнорируются многие правила из закона "Об обороте табачных изделий, курительных продуктов растительного происхождения, устройств для электронного курения и жидкостей для него".

Например, на упаковках электронных сигарет часто рекламируется вкус продукта, хотя по закону на упаковки электронных сигарет и жидкостей нельзя помещать элементы, напоминающие о вкусе, запахе, ароматизаторах и добавках.

Также в местах торговли такие продукты должны продаваться в в специально отведенных помещениях с отдельным входом, и не могут быть видны за пределами конкретной торговой точки.

По мнению профессора, нужно расширять имеющиеся ограничения — запретить вкусы и запахи продуктов электронного курения, а также увеличить акцизный налог, чтобы табак и заменители табака были менее доступны молодым людям.

Ранее комиссия Сейма по общественному здоровью поддержала предложение Социально-трудовой комиссии и Министерства здравоохранения о требованиях к продуктам, заменяющим табак. Например, никотиновые подушечки должны быть в специальных упаковках, масса которых не превышает 20 грамм, в одной пачке может находиться не более 20 продуктов.

Также планируется обозначить максимальную концентрацию никотина в продуктах, заменяющих табак — не более 4 миллиграмм на грамм, а в составе не должны будут находиться витамины, которые могут создавать впечатление, будто продукт полезен для здоровья.

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