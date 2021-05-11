Замглавы Госполиции Крапсис отстранен от должности: стал фигурантом следствия Бюро внутренней безопасности

Во вторник, 11 мая, заместитель начальника Госполиции Латвии, глава Главного управления Полиции порядка Нормунд Крапсис решением Бюро внутренней безопасности отстранен от исполнения обязанностей. Об этом Delfi сообщили в Госполиции.

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Как предположил начальник Госполиции Армандс Рукс, очевидно, что в ходе следственных действий Бюро внутренней безопасности "появились новые направления, в связи с чем и отстранен мой заместитель". Он также отметил, что огорчен ситуацией и считает, что "выражение подозрений со стороны БВБ бесспорно бросает тень на репутацию как Госполиции, так и данного должностного лица".

На время действия запрета Крапсису занимать определенные должности обязанности главы Главного управления Полиции порядка будет исполнять Лаурис Арайс.

Ранее Латвийское телевидение сообщило об обысках, проведенных Бюро внутренней безопасности в отношении заместителей начальника полиции Ренаты Филы-Роке и Нормунда Крапсиса. В уголовном деле оценивается возможное бездействие должностных лиц Государственной полиции, а также возможное мошенничество предпринимателей в двух закупках, связанных с повседневной и парадной формой полиции.

Обыски прошли как в полиции, так и во многих предприятиях. В деле несколько лиц, у которых есть право на защиту, в том числе два частных лица — представители предприятий.

Крапсис агентству сообщил, что БВБ применило к нему статус лица, против которого начат уголовный процесс. Он сообщил, что не отстранен от выполнения обязанностей и не был допрошен. Он категорически отрицает инкриминируемые ему подозрения.

"Конечно, мне сейчас сложно опровергнуть подозрения БВБ, так как мне просто не известно, какие именно правонарушения я допустил. Не стану отрицать, подозрения БВБ бросают тень на репутацию полиции, меня и моей семьи вне зависимости от того, продвинется ли это уголовное дело в ближайшем и дальнейшем будущем. В любом случае могу ясно утверждать, что моя совесть чиста", — заявил Крапсис.

Крапсис в начале 2020 года занял должность начальника Главного управления полиции порядка.