Замглавы Госполиции стал подозреваемым по двум уголовным процессам

Заместитель начальника Госполиции Латвии, глава Главного управления Полиции порядка Нормунд Крапсис является подозреваемым в рамках двух уголовных процессов, связанных с закупками формы и радаров для нужд полиции. Бюро внутренней безопасности (IDB) отстранило Крапсиса от исполнения обязанностей. Об этом Delfi сообщили в Госполиции.

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Крапсис подтвердил журналистам, что к нему применены две меры пресечения: запрет занимать конкретную должность и обязательное пребывание по месту жительства. Он отрицает свою вину и планирует обжаловать решение в бюро. Кроме того, Крапсис собирается обратиться к генпрокурору с просьбой взять расследование уголовного процесса под надзор в рамках действующего законодательства.

Глава Главного управления Полиции порядка признал, что ему инкриминируются две статьи Уголовного закона злоупотребление служебным положением (ст. 318) и разглашение сведений, не подлежащих разглашению (ст. 329).

Крапсис утверждает, что в течение последних двух лет он ощущал давление — его вынуждали уйти на пенсию по выслуге лет. Отвечая на вопрос Delfi, он заявил, что давление имело политический характер, при этом IDB, по мнению Крапсиса, тоже вело свое расследование тенденциозно.

Он также заявил, что давления со стороны прямого руководства — действующего начальника Госполиции Армандса Рукса или предыдущего начальника Интса Кюзиса — не было. Отвечать на вопрос, было ли давление со стороны министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, он отказался. "Возможно, придет время, и я скажу пару слов", — отметил он.

Сейчас Крапсис чувствует себя "морально и физически уничтоженным", однако он собирается бороться за свои права и добиться справедливости.

Как предположил начальник Госполиции Армандс Рукс, очевидно, что в ходе следственных действий Бюро внутренней безопасности "появились новые направления, в связи с чем и отстранен мой заместитель". Он также отметил, что огорчен ситуацией и считает, что "выражение подозрений со стороны IDB бесспорно бросает тень на репутацию как Госполиции, так и данного должностного лица". На время действия запрета Крапсису занимать определенные должности обязанности главы Главного управления Полиции порядка будет исполнять Лаурис Арайс.

Ранее Латвийское телевидение сообщило об обысках, проведенных Бюро внутренней безопасности в отношении заместителей начальника полиции Ренаты Филы-Роке и Нормунда Крапсиса. В уголовном деле оценивается возможное бездействие должностных лиц Государственной полиции, а также возможное мошенничество предпринимателей в двух закупках, связанных с повседневной и парадной формой полиции.

Конкурсы на закупку формы и радаров полиция проводила в 2018 году. В июне 2020 года IDB распространило заявление о том, что в связи с возможными нарушениями при двух конкурсах Госполиции начат уголовный процесс.

Изначально комплекты формы по разработанным художником моды Бруно Бирманисом эскизам планировали изготовить два претендента, но один из них принял решение отказаться от заказа. На процесс организации конкурса была подана жалоба, и только в октябре 2020 года победителем конкурса была признана компания SRC Brasa. В июле 2020 года на предприятии были проведены следственные действия, однако ни к владельцам, ни к работникам компании статус подозреваемых применен не был.

Крапсис в начале 2020 года занял должность начальника Главного управления полиции порядка.