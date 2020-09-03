Замглавы KNAB: получены сигналы о 100 возможных нарушениях выборной кампании

Во время выборов в Рижскую думу жители Латвии особо активно информировали о возможных нарушениях агитационной кампании сообщила замначальника Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) по вопросам следственных действий Инете Цируле, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста Delfi Кристины Худенко.

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Уже во время избирательной кампании было начато десять проверок по фактам возможным нарушений предвыборной агитации. В день "тишины" и день выборов было получено еще много сигналов — рижане и представители партий активно использовали приложение Ziņo KNAB и электронную почту, чтобы сообщать о своих наблюдениях и узнать, как себя вести, чтобы не нарушить закон. Всего в период предвыборной агитации Бюро получило более 100 различных сигналов.

На сегодня начаты 24 проверки, из них шесть уже вчера были оформлены в административные процессы. Две проверки связаны с тем, что для предвыборной агитации возможно использовались административные ресурсы. Другие проверки касаются того, что в "тихий период" (за день до выборов) с помощью средств связи отправлялись предложения голосовать за конкретных кандидатов, а в соцсетях вышли платные публикации, что запрещено законом. Также мы проверяем буклеты, в которых не указано, что это агитация, и кем она оплачена.

"Самые сложные проверки связаны со скрытой агитацией — тут надо установить лиц, ответственных за проведение такой агитации, и привлечь к ответственности", — уточнила Цируле. По ее словам, последнее время все проще стало отлавливать рекламу в соцсетях: "Facebook улучшил свой контроль за платной агитацией — это дало свой вклад в нашей деятельности. Мы можем обратиться к руководству соцсети за помощью".

Также именно KNAB проверяет, чтобы партии не превысили лимит на предвыборную кампанию — по закону каждая партия может потратить сумму не больше 171 706 евро. Как они это делают, можно посмотреть на интернет-странице KNAB. В этот раз ни одна партия не нарушила границ, хотя буквально за неделю до выборов три из них были близки к лимиту. Нарушителей в предыдущие годы штрафовали, а также им сокращали госфинансирование на будущие кампании. На практике такое уже применялось.